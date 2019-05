Hollywood-produsent lager TV-serie av Maja Lundes «Bienes historie»

Det er fire år siden «Bienes historie» kom ut og siden solgt til over 50 land. Siden den gang har det vært en kø av friere fra filmbransjen. Nå har Maja Lunde omsider bestemt seg.

– Flere av produksjonsselskapene har vært veldig gode, men det har ikke føltes riktig. Det er som å vente på den rette, sier hun.

Hun har nå gitt sitt ja til produksjonsselskapet Anonymous Content, som de siste årene har stått bak blant annet seriesuksessen «Mr. Robot» og Oscar-belønte «The Revenant».

Da de kom på banen, var ikke Lunde i tvil.

– Det er veldig gøy at de vil lage en TV-serie av boken, sier forfatteren.

Produserer selv

Hvor serien skal vises er for tidlig å si noe om. Rollene er foreløpig heller ikke besatt.

Lunde har inngått en avtale der hun selv skal være involvert i produksjonen som ansvarlig produsent. Hun sier at det har vært en lang prosess med forhandlinger.

Lunde legger til at hun er glad for å samarbeide med seriøse aktører, og at det virker som om selskapet har gode visjoner for filmatiseringen av suksessromanen hennes.

Produksjonsselskapet som har kjøpt rettighetene til Bienes historie har også laget den prisbelønnede tv-serien «True Detective». Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Trygge på serien

– Det har vært massiv interesse for å lage film av denne boken, sier rettighetsansvarlig Even Råkil i Oslo Literary Agency.

Han mener de nå har inngått en avtale med et av USAs hotteste produksjonsselskap akkurat nå.

– De har en imponerende liste med serier som «True Detective» og «13 Reasons Why», forteller han.

«Bienes historie» tronet på toppen av bestselgerlistene i Tyskland, og solgte for over 100 millioner kroner der. Tilsammen er boken oversatt til 36 språk i mer enn 50 land.

Romanen forteller gjennom tre historier hvor viktige biene er for klimaet vårt og hvor sårbare menneskene er oppi det hele.

Anonymous Content er i tillegg til det overnevnte best kjent for tv-serien «Mr. Robot» og de Oscar-nominerte filmene «Spotlight» og «Evig solskinn i et plettfritt sinn».