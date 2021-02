Den siste tida har debatten om norske filmpengar rasa etter at det vart kjent at «Mission Impossible 8» fekk heile insentivpotten på 68,6 millionar kroner frå Norsk filminstitutt (NFI). Det fekk blant anna norske produsentar til å sjå raudt. Nå tar bedrifter til motmæle og peiker på at dei til saman tener fleire hundre millionar på at Hollywood kjem til Noreg.

Thomas Orderud i Design Ice. Foto: Privat

– Denne ordninga er noko av den beste næringsstimulerande statlege ordninga eg har sett. Mange kulturbedrifter over hele landet nyt godt av ho, seier Thomas Orderud i Design Ice som lagar snø og is til dei store produksjonane.

Han er ein av fleire norske bedrifter som merkar at businessen har blomstra etter at insentivordninga kom i kraft i 2016.

Insentivordninga til Norsk filminstitutt skal trekke store, internasjonale og norske filmselskap til å leggje innspelinga til Noreg.

Med det skapar ordninga jobb for norske filmarbeidarar, underleverandørar og bedrifter i kultur- og næringslivet.

– Vore ein suksess

Orderud peiker på at hadde det ikkje vore for denne ordninga hadde dei utanlandske produsentane ikkje kome til Noreg, og då hadde verken verdiskaping eller kompetanseauking i filmbransjen skjedd.

Thomas Orderud får støtte frå Sigmund Elias Holm, som er leiar i Vestnorsk filmkommisjon.

– Dette er ei ordning som skal dra store produksjonar til Noreg. Vi ser det som svært positivt at vi no har ei rekordtildeling og at vi lukkast med å trekke stadig større budsjett til Noreg, for konkurransen vi møter frå andre land er sterk, seier Holm.

Sigmund Holm er leiar i Vestnorsk filmkommisjon. Foto: Eivind Senneset / Eivind Senneset

Ordninga skal evaluerast

NFI er no i gang med å evaluere ordninga.

Sjølv om det ikkje er noko resultat å vise til ennå kan det sjå ut som at den har lykkast på fleire punkt, ifølgje Norsk filminstitutt. Og då spesielt på å auke interessa for Noreg.

– Vi har sett ei betydeleg auke av utanlandske filmar i Noreg. Før denne ordninga hadde vi aldri fått produksjonar som «James Bond» og «Mission Impossible» hit, seier Dag Asbjørnsen i NFI.

Det ser også ut som at ordninga har lykkast med å skape verdiskaping og sysselsetjing i distrikta.

Berre «Mission Impossible 8», som gjorde delar av filminnspelinga i Rauma i haust, er forventa å leggje att heile 200 millionar kronar.

Dag Asbjørnsen i NFI. Foto: Tone Rogstad Bjellaanes / Privat

Dårleg på Noregsreklame

Espen Horn som er produsent til den kommande Netflix-filmen «Troll» er tilhengar av insentivordninga, men meiner dei ikkje bør gi alle midlane til den største filmen som søkar.

– Det er bra at ein får utanlandske produksjonar til Noreg. Det gjør at ein får fleire produksjonar, meir å gjere, og når folk jobbar meir så blir dei flinkare, og det ser ein både på skjerm og lerret når man blir profesjonalisert, seier Holm.

Han meiner ordninga fungerer godt, men ikkje på punktet om reklame for Noreg.

– Det er jo dårleg at Preikestolen som er eit stort monument i Noreg, endar opp i India eller Himalaya eller kor det er. Noreg kjem jo ikkje fram i filmen.

Espen Horn er produsent til den kommande Netflix-filmen «Troll».

Stridens kjerne

Stridens kjerne er no kven som skal betale for potten. Skal pengane kome frå Næringsdepartementet eller Kulturdepartementet?

Skodespelar Thorbjørn Harr. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Fleire i filmbransjen meiner ordninga bør høyre til Næringsdepartementet. Skodespelar Thorbjørn Harr er blant dei:

– Eg meiner det er heilt meiningslaust at dei går frå Kulturdepartementet. Kjem dei frå næringsdepartementet er det ei kjempeinvestering.

– Det er for at filmen og dei som jobbar med den skal bruke pengar meir på Noreg enn det vi investerer. Det er mange lokale bedrifter som tener pengar på dette, seier han.