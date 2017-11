Hkeem: Glemmer aldri hvor jeg kommer fra

Han rusler rundt blant blokkene på hjemstedet Stovner i Oslo. De hvite høretelefonene er på plass på hodet hans. Mobilen i hånda og en stor svart boblejakke. Rapartisten ble for alvor kjent etter låten «Fy faen » sammen med Temur. Den ble en del av TV-serien «Skam». Trass suksess; Hkeem glemmer aldri hvor han kommer fra.

Slet på ungdomsskolen

Han har ikke alltid følt at alt har gått hans vei. Hkeem slet på ungdomsskolen. Han følte han ikke hørte til noe sted.

– Jeg visste ikke helt hvem jeg var. Hvor jeg hørte til, forteller 20-åringen. Han legger til at han hadde venner, men at den perioden var tøff for ham.

Hverdagen er helt forandret for Hkeem etter at han slo an som rapartist. Her forbereder han seg til P3 Gull. Foto: Rashid Akrim / NRK

– Det tok tid å finne ut hvor jeg passet inn, sier han. – Skole er ikke for alle, men det som skjer på ungdomsskolen, skjer der. Ingen husker hva du gjorde på ungdomsskolen. Det er det du gjør etterpå som teller, mener han.

Ingen plan B

Hkeem er tilbake på Kuben videregående skole i Oslo. Der alt startet. Sammen med kameraten Abdil brukte han friminuttet til å spille inn sin første remiks. «Hold kjeft» ble laget på taket på skolen.

Hkeem besøkte den gamle skolen sin, Kuben videregående skole der alt startet. Og tok seg tid til å spille litt bordtennis med elevene som er stolte av at han har lyktes. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Mutter'n var skeptisk i starten, ville det beste for meg. Hun syntes jeg tok en risiko ved å satse på musikk, men nå er hun stolt av meg.

– Det har preget meg hvor jeg kommer fra. Det at jeg vokste opp på Stovner gjorde meg skikkelig ambisiøs, forteller ham.

– Jeg håper jeg kan være et forbilde for «kidsa» på Stovner. Og vise at det kommer mye talent herfra, sier han og smiler. Han har opplevd at eldre damer har kommet bort til ham og sagt at de er stolte over at han kommer fra Stovner

Hkeem har også minoritetsbakgrunn. Foreldre som er fra Ghana og Niger. Det har aldri plaget ham å være flerkulturell.

– Bakgrunnen har formet meg. Det er derfor jeg har den personligheten jeg har, ler han. – – Høylytt og litt pratsom.

Hele tiden mens vi går rundt på den gamle skolen hans og kikker i gamle klasserom, kommer folk bort til ham og sier de er stolte av ham. Både rektor og elever gratulerer ham med at han har fått det til som rapartist.

Er det lett å miste bakkekontakten?

– Nei, smiler han.

– Mutter'n har oppdratt meg på en fin måte, slik at jeg aldri glemmer hvor jeg kommer fra. Men det er lov å ha store drømmer, smiler han lurt.