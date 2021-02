– Det er so mykje stress og snakk om korona heile tida. Så etter ein lang dag på jobb der samtalane stort sett handlar om korona, ønskjer eg å slappe heilt av med ASMR.

22 år gamle Synne Kristensen forklarer at ASMR-videoar tar ho vekk frå dei stressande korona-tankane. Sidan pandemien kom har ho brukt meir tid på slike videoar enn tidlegare.

– Der prikkar i bakhovudet

Fenomenet autonom sensorisk meridiansk respons, betre kjent som ASMR, gir dei som opplever det ei god kjensle. Ein får ei behageleg kribling i hovudet, som kan spreie seg til resten av kroppen og få ein til å slappe av. Det blir også kalla hjerneorgasme.

Kristensen er ein av dei som opplever sensasjonen:

– Eg kjenner at det prikkar i bakhovudet og oppover ryggen. Det hender at det kitlar i armar og bein også.

Ho ser på ASMR-videoar dagleg før ho skal sove.

Det finst folk som frydar seg over spesielle lydar, som til dømes lyden av å ete isbitar eller kviskre inn i ein mikrofon. Vi sjekkar kva som er greia med ASMR, og kvifor ein også kallar det ein «hjerneorgasme». Programleiar: Lydia Gieselmann. Du trenger javascript for å se video. Det finst folk som frydar seg over spesielle lydar, som til dømes lyden av å ete isbitar eller kviskre inn i ein mikrofon. Vi sjekkar kva som er greia med ASMR, og kvifor ein også kallar det ein «hjerneorgasme». Programleiar: Lydia Gieselmann.

Videoar av folk som sit framfor mikrofonar og lagar lydar, ved å ta på ulike gjenstandar med forskjellige teksturar – har vore populære på YouTube dei seinaste åra. Desse har som mål å gje sjåaren eller lyttaren kjensla ASMR.

Populært under pandemien

No viser det seg at koronapandemien har skapt ein auke i etterspurnaden etter ASMR. Det skriv Vice som har samla informasjon frå plattformer der ein kan bestille slike videoar.

På YouTube får ASMR-artisten Ben-Robert French sine videoar kring 10 til 30-tusen visningar. På kanalen hans finn ein mellom anna videoar der han lagar lydar med munnen. Foto: privat

Skreddarsydd ASMR har rett og slett blitt ei form for terapi for isolerte folk som slit med depresjon, einsemd og økonomi under pandemien. Filmane skal også hjelpe mange med å sovne.

Sidan starten av pandemien har fleire som lagar denne typen innhald merka ein auke i etterspurnaden etter skreddarsydde videoar. Plattforma Wisio seier dei har hatt ein auke på 2100 prosent i etterspurnaden etter slike videoar.

Cameo og marknadsplassen Fiverr har også merka at ASMR-relaterte tenester har blitt meir populære, skriv Vice.

Hjelper følgjarane gjennom tøffe tider

Den 27 år gamle skotten som står bak ASMR Shortbread og Shortie får førespurnadar om å lage ASMR-videoar fleire gongar i veka, no under pandemien.

Fleire melder henne og seier at videoane hjelper dei gjennom tøffe tider.

– Kanalen min fokuserer på personleg merksemd, det å vere ein omsorgsfull ven.

Ho forklarer at dei fleste som tek kontakt er på utkikk etter nokon å snakke med. Ho forklarer ASMR som intimitet på avstand.

Roer folk med munnlydar

Ein av nordmennene som gjer det bra med sine ASMR-videoar er Ben-Robert French som står bak kontoen Northern Whisper på YouTube.

French har ikkje fått fleire følgjarar under pandemien, men har hatt eit jamt, høgt sjåartal over fleire år.

27-åringen Ben-Robert French har laga over 600 ASMR-videoar sidan han starta kanalen i 2014. Foto: Privat

Dei fleste følgjarane hans er 18–34 år gamle kvinner frå USA, Storbritannia og Tyskland.

Han seier at kanalen hans er kontroversiell og at folk enten elskar – eller hatar den.

– Folk som likar videoane brukar dei til å sove eller bli tent, seier French.

Han får tilbakemelding frå fleire følgjarar om at videoane hans hjelper dei.

– Mange synest at ASMR-videoar kan kjennest personlege og at det får dei til å føle seg trygge.

– Veit ikkje nøyaktig kva som skjer

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg opplever sjølv denne kriblinga i bakhovdet. Han er ikkje overraska over at mange som opplever ASMR, aktivt oppsøker kjensla for å slappe av under pandemien.

– Ein del opplever nok meir stress og er meir bekymra no på grunn av helse, økonomi og framtid. Fordelen er at dei som har det, ofte kan skru på ein YouTube-video og på den måten sette seg i ein situasjon der dei kan slappe av.

Hesselberg seier at det er uklart akkurat kva som skjer når ein opplever ASMR, men at det blir utløyst av noko vi ser, høyrer, luktar eller tenker.

– Undersøkingar viser at hjartefrekvensen går ned.

Han meiner at ASMR-videoane kan minne mykje om meditasjon.