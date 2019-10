Hivju svarer Scorsese: – Superheltfilmene har reddet kinoen

En av filmhistoriens største regissører, Martin Scorsese, mener superheltfilmer, som Marvel-filmene, ikke er kinofilmer, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– De er godt laget og skuespillerne gjør så godt de kan, men det nærmeste jeg kan sammenligne dem med er fornøyelsesparker, sa Scorsese, og utdyper:

– Det er ikke kinofilmer fra mennesker som prøver å formidle emosjonelle, psykologiske opplevelser til et annet menneske.

– Superheltfilmene har reddet kinoen

Medieselskapet Marvel er kjent for superhelter som Spider-Man, Captain America og Thor, og har de siste årene hatt flere kinofilmer som har tatt verden med storm.

«Twin»-aktuelle Kristofer Hivju mener superheltfilmene har reddet kinoen, og er ikke enig i at de ikke egner seg for kinolerretet. Foto: Martin Aas / NRK

– Jeg mener at superheltfilmene har reddet kinoen, fordi TV-seriene har tatt over dramafilmen og folk heller ser det hjemme, sier Kristofer Hivju til NRK.

Hivju, som spiller hovedrollene i serien «Twin» som har premiere denne helgen, mener populariteten til filmene viser at folk vil ha helter som er halvguder.

– Satt på spissen har superheltene tatt noe av plassen religion hadde. Nå er det Marvel-gjengen som skal redde oss fra armageddon, sier Hivju, og legger til at superheltfilmene også kan gå inn på mer seriøs tematikk.

– Når du ser «Joker», så viser det at superheltfilmer har muligheten til å skape disse filmene Scorsese ønsker seg på kino.

Superheltfilmene burde brukes for å formidle et budskap

Skuespiller Lisa Loven Kongsli støtter Hivju i at superheltfilmer passer på et kinolerret.

– Det at publikum får velge hva de ønsker å se gjennom et variert, fargerikt og globalt tilgjengelig filmtilbud er jo det som gjør filmen salgbar, fornybar og forhåpentligvis evig aktuell.

«Wonder Woman»-skuespiller Lisa Loven Kongsli mener superheltfilmene definitivt er kinofilmer. Foto: Pontus Lundahl / Tt / NTB scanpix

Kongsli, som selv har spilt krigeren Menalippe i «Wonder Woman», mener filmenes kommersielle drivkraft og at de når bredt ut burde brukes for å formidle et budskap bak all handlingen.

– På den måten vil disse filmene ha en essens og dypere mening i mine øyne. Også bør de store studioene bruke deler av overskuddet til å støtte mindre produksjoner som kan bidra til å utforske verden på samme måte som kunst kan.

Rune Temte, som har spilt rollefiguren Bron Char i Marvel-filmen «Captain Marvel», mener alle sjangre bør få plass på lerretet.

– Vi må kjempe for at de smalere kunstfilmene også skal ha en plass på kinolerretet sammen med de store blockbusterne. Det er kanskje den største utfordringen i dag, sier Temte, og legger til at han kan forstå Scorseses uttalelser.

Rune Temte (t.v.), her som rollefiguren Bron Char i «Captain Marvel», kan forstå hvorfor Scorsese kommer med kritikken. Foto: The Walt Disney Company Nordic

– Når han sier det ha gjør, er det kanskje fordi sjangeren tar over så mye av markedet, at det kan ta over den type kinofilm han i utgangspunktet stod for. Og det er selvfølgelig noe man kan diskutere, og det gjør han med rette.

Marvels president, Kevin Feige, forsvarte i fjor filmene sine mot den typen kritikk som er blitt fremført av Scorsese, skriver The Guardian.

– Kanskje det er lett å avskjedige visuelle effekter, flygende mennesker eller romskip, men jeg vil mye heller være i et rom fullt av engasjerte fans, sa Feige.