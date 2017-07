Hivju om «Game of Thrones»: – Den blir svær og spektakulær

Natt til mandag ble første episode av den populære og myteomspunnede TV-serien tilgjengelig for norske seere.

Stjerneskuespiller Kristofer Hivju (38), har blitt internasjonalt anerkjent for rollen som Thormund Gigantsbane i suksesserien. Nå er han aktuell med den syvende sesongen av serien.

Til NRK lover Hivju at den nye sesongen vil by på mye action.

– Den kommer til å bli svær og spektakulær. Den kommer til å inneholde mye overraskelser og fansen kan bare glede seg, for jeg tror dette kommer til å bli en stor sesong, sier han.

Hva kan vi forvente av din rolle?

– Det jeg kan si er at Thormund har blitt politisk aktiv, og han har involvert seg i de store utfordringene som Westeros står ovenfor. Jeg kan love bra action!

GAME OF THRONES: Hivju lover fansen en sesong full av action. Foto: HBO Nordic

–​ En stor gave

Hivju har den siste tiden spilt store roller i blant annet «Game of Thrones», «Beck», og filmen «The Fast and the Furious 8». At han har fått mulighet til å spille disse rollene er han takknemlig for.

– Det er klart at når det er stor oppmerksomhet rundt det man lager, så er det en gave og noe man ønsker. Game of Thrones har vært en berg og dalbane og et stort eventyr, sier han.

Gjenkjennes overalt

Skuespilleren forteller NRK at han pleier å bli gjenkjent av «Game of Thrones»-fans rundt om i hele verden.

– Jeg var i Jordan for noen uker siden, og der tenkte jeg at her kan jeg gå fritt. Men nei da, jeg gikk ca ti meter ut av gaten, så var de på meg.

– Men det er veldig flotte og dedikerte fans, og veldig engasjerte, legger Hivjus kone, Gry Molvær, til.

Hivju er hemmelighetsfull når det kommer spørsmål på om han vil være med i siste sesong av «Game of Thrones».

– Det er opp til gudene, jeg er med i denne sesongen. Hvordan det går i neste er det ingen som vet.

Serien, som regnes som verdens største tv-serie, følger den spennende maktkampen mellom sju adelige familier som kjemper om jerntronen i fantasyuniverset Westeros, og er skapt av forfatteren George R.R. Martin.