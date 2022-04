Hitlåtene har blitt et minutt kortere siden 90-tallet

Don't go chasing Waterfalls ... Husker du låten?

«Waterfalls» av TLC er godt over fire minutter lang. Det samme er flere landeplager fra nittitallet som «Macarena», «Vogue», «MMMBop» og «Black or White».

Ser man på hitlistene nå, er saken en annen.

TLCs «Waterfalls» var populær på 90-tallet. I dag hadde den trolig blitt klippet ned. Foto: HENNY RAY ABRAMS / AFP

Ikke vært kortere siden 30-tallet

Ifølge en studie av UCLA, var en gjennomsnittlig poplåt i 1990 godt over fire minutter lang. Nå er gjennomsnittslåten mer enn et minutt kortere.

Så kort har den ikke vært siden 1930-tallet.

En av artistene som sjelden gir ut låter over treminuttsmerket er Lil Nas X. Låten hans «Old Town Road» er ikke engang to minutter, men tok verden med storm i 2019.

Lil Nas X sin hit «Old Town Road» er 1.53 «lang». Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA / Reuters

Også her til lands bærer låtene preg av harde prioriteringer i klipperommet. På Norges topp 50-liste på Spotify ser man en tydelig trend:

Over halvparten av låtene er på under tre minutter.

Men hvorfor? Har lytterne blitt mer utålmodige?

Kamp om oppmerksomheten

Martin Sjølie er musikkprodusent, og produserer blant annet låter for Sigrid – og for k-pop-fenomenet BTS. Han merket at låtene ble kortere etter overgangen fra radio til Spotify.

– På radio var det bare bra om man hadde en lang intro og en lang outro som DJ-en kunne snakke over. Du kunne legge på nesten et minutt bare der, sier han.

Martin Sjølie har produsert låter for mange kjendiser – så godt som aldri over fire minutter. Foto: Astrid Johanne Sørnes / NRK

På Spotify, derimot, må man ta hensyn til den såkalte «30-sekundersregelen» – altså at låten kun gir inntekt om den streames i over 30 sekunder.

Det utløser en kamp om lytterens oppmerksomhet.

– Da er det mange som velger å korte ned første vers for å komme raskere til refrenget. Eller så gjør man sånne grep som at man setter refrenget først i låten, forklarer produsenten.

Han trekker fram «Woman» av Doja Cat som eksempel.

Den er under tre minutter, og går rett til refrenget. Dessuten mangler den en «bridge», altså et tredje vers, mot slutten av låten.

Doja Cats «Woman» hopper rett til poenget. Foto: JAVIER TORRES / AFP

Men det er ikke bare Spotify som presser låtlengden ned:

– Jeg tror det er et mål for mange produsenter at låten skal funke på TikTok. Hvis man skal lage noe som kan funke på TikTok, så man komprimere ideen ganske mye, sier Sjølie.

– Du skal føle at du ikke blir metta

Musikkekspert Sandeep Singh har merket trenden de siste par årene:

– Man ser flere og flere hits på under to minutter, og det handler om å få folk til å høre på låten oftere, sier han.

Det lønner seg på strømmetjenestene. Der får man betalt per avspilling og ikke for antall minutter spilt, som på radio.

Singh trekker fram at korte låter med tidlige refreng «inviterer til å bli spilt på repeat».

– Du skal føle at du ikke blir metta, og derfor skal du ha lyst til å spille den om og om igjen, forklarer han.

Sandeep Singh tror mange lager kortere låter ettersom strømmetjenestene betaler per stream. Foto: Kim Erlandsen

Musikkeksperten håper at artister ikke glemmer kraften av lengre låter.

– Det er aldri en bra ting at noen tar valg i musikk av hensyn til noe annet enn musikken – men det betyr ikke at man ikke kan lage helt fantastiske låter på to minutter, forsikrer han.

Singh tror at trenden etter hvert kan svinge tilbake mot lengre låter. Han legger likevel til:

– Så lenge strømming er vår primære måte å konsumere musikk på, og betalingsformen går ut på det samme, så vil nok ikke korte låter forsvinne.