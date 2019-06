Historiens sju mest ikoniske pride-låter

Og at det som kan kalles den første pride-sangen kom ut allerede i 1921?

Dette er historiene bak noen av sangene som har formet flere generasjoner av lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede.

Das Lila Lied (1921)

BRØT TABUER: Den tyske legen og sexologen Magnus Hirschfeld var en av pionerene innenfor seksualforskning. Foto: Ap

For 100 år siden var toleransen for homofile og lesbiske i Tyskland større enn mange andre steder. Cabaretsangen «Das Lila Lied» ble skrevet av Kurt Schwabach og Mischa Spoliansky til ære for den tyske sexologen Magnus Hirscfeld. Hirschfeld kjempet blant annet aktivt for avkriminaliseringen av homofili i Tyskland.

Sangen blir nå regnet som en av de eldste pridelåtene og ble en viktig kampsang i perioden. Til tross for den positive utviklingen, fikk drømmen om homofiles rettigheter en brå stopp da Hitler kom til makten på 30-tallet. Flere tusen homofile ble sendt til konsentrasjonsleirer. «Das Lila Lied» forble en hymne til ære for en mer håpefull tid og ble siden spilt inn på nytt med engelsk tekst i 1996.

Over The Rainbow (1939)

FRIENDS OF DOROTHY: Judy Garland (nr. 3 f.h) elsket sine homofile fans Foto: HO / REUTERS

Mange har et forhold til «Trollmannen fra Oz». Men ikke alle vet at rollen som Dorothy gjorde Judy Garland til et av verdens største homoikoner. Dorothys reise fra det grå og konservative Kansas til det fargesprakende Oz, ble en metafor for homofiles reise ut av det mørke skapet.

Helt tilbake i andre verdenskrig ble kodeordet «Friend of Dorothy» brukt for å identifisere hverandre innad i miljøene. Garland hadde både nære venner og familiemedlemmer som var skeive og omfavnet sin homofile fanbase. Judy Garland døde 22. Juni 1969 og ble symbolsk nok gravlagt 27. Juni, dagen før Stonewall-opprøret som ble starten på det som i dag er kjent som Pride-paraden.

I Will Survive (1978)

FRELST: Gloria Gaynor håper musikken hennes kan lede LHBT-fansen mot Gud Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Den kanskje mest ikoniske av alle pridelåtene ble opprinnelig skrevet om å klare seg etter et sårt brudd. Sangen ble umiddelbart omfavnet av det homofile diskomiljøet og gitt en ny mening. Symbolikken ble enda sterkere under AIDS-epidemien, som tok hundretusenvis av liv, på 80-tallet.

Stemmen bak den høyt elskede sangen, Gloria Gaynor, ble senere nykristen. I et intervju uttalte hun at hun gjerne vil lede sine homofile fans til Jesus. Hvordan hun stiller seg til homobevegelsen, som har sørget for så stor del av suksessen hennes, har hun aldri svart på. «I Will Survive» fikk en renessanse i 1994 gjennom en uforglemmelig scene i den Australske filmen «Priscilla, ørkenens dronning».

Glad To Be Gay (1978)

OPPRØRSK: Tom Robinson på veldedighetskonserten Secret Policeman's Ball i 1979.

Den britiske nasjonale pridesangen «Glad To be Gay» er laget av sanger og låtskriver Tom Robinson. Han var en av ekstremt få rockere på syttitallet som var åpent homofil. At han i tillegg skrev en sang som ikke bare støttet homobevegelsen men også kritiserte britisk politi sin behandling av homofile, var banebrytende.

Sangen ble opprinnelig skrevet i forbindelse med en Pride-parade i 1976. Siden den gang har Robinson laget ti forskjellige versjoner ettersom hvilke aktuelle utfordringer homobevegelsen står overfor.

YMCA (1979)

Om «I Will Survive» er den mest ikoniske skeive sangen, får den hard konkurranse fra Village People sin megahit «YMCA». YMCA står for Young Men’s Christian Organization som tilsvarer KFUM i Norge. Siden 1800-tallet har det vært en verdensomspennende organisasjon for unge menn som tilbyr alt fra aktiviteter, husrom og sosialisering.

På 1970-tallet hadde organisasjonen også rykte på seg for å være et møtested for unge homofile, til tross for sin sterkt kristne bakgrunn. Village People, som var åpne om sin tilknytning til det homofile miljøet i New York, spilte i aller høyeste grad på dette. I senere tid har det blitt kommentert på at Village People kanskje ga et litt urealistisk syn på hvor homovennlig YMCA-organisasjonen egentlig var.

I’m Coming Out (1980)

UVITENDE: Diana Ross skjønte ikke hva hun sang om. Foto: STEFFEN SCHMIDT / AP

Da Chic-medlemmene Bernard Edwards og Nile Rogers fikk øye på tre dragartister utkledd som Diana Ross på en diskoklubb i New York, fikk de en idé. Diana Ross sin neste låt burde fri til den homofile fanbasen hennes. Dermed ble «I'm Coming Out» en realitet.

Ross selv var helt uvitende om at «coming out» betydde å komme ut av skapet. Hun skal ha blitt rasende da hun ble gjort oppmerksom på dobbeltbetydningen. Nile Rogers har fortalt i et intervju med Billboard at hun stormet gråtende inn i studio og lurte på om de prøvde å ødelegge karrieren hennes. «Handler denne sangen om homofile? Kommer folk til å tro at jeg er homofil?» spurte hun ifølge Rogers.

Senere har Diana Ross slått seg til ro med ikonstatusen sin, og ble så sent som i fjor observert dansende hele natten på en homseklubb.

Born This Way (2011)

FØDT SÅNN: Musikkvideoen til Lady Gagas «Born This Way» åpner med en fødsel i det ytre rom.

I 2010 var Lady Gaga på turné da hun fikk ideen til en sang om det å ikke passe inn i samfunnets «smale normer». Hun ville skrive noe som var direkte, og ikke fult av metaforer. Budskapet skulle være så rått og tydelig som mulig. Sangen ble ifølge henne selv skrevet på ti minutter og ble umiddelbart ikonisk ved utgivelsen. Elton John hyllet hymnen opp i skyene, og hevdet at den ville stjele plassen til Gloria Gaynors «I Will Survive» som den mest spilte låten på homoklubber verden over.

«Born This Way» forteller om en som har akseptert seg selv slik hen er: «I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes».

Flere pride-sanger finner du i vår spilleliste:



