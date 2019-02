Neppe «Westworld» før i 2020

Produksjonen av tredje sesong av «Westworld» starter snart, men fansen må trolig vente til 2020 for å se mer av Sci-fi-serien. HBO-sjef Casey Bloys bekrefter oppstart av filmingen i mars, men vil ikke si noe om premieredato. Gitt forrige sesongs produksjonstid er det derfor lite som taler for at sesongen kommer før nyttår, skriver underholdningsnettstedet The Wrap.