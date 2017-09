Hilde Lyrån ut av Stjernekamp

Under forrige ukes sesongpremiere på Stjernekamp fikk deltagerne boltre seg i sjangeren klassisk rock.

I kveld sto artister som Robyn, Calvin Harris og Matoma på menyen når artistene skulle konkurrere i sjangeren elektronisk dansemusikk, bedre kjent som EDM.

Ukas sjangerekspert var artist og låtskriver Alexander Pavelich, som er vokalist i bandet Lovespeak og har skrevet låter for andre artister.

Lyrån må forlate

Denne uka var det alvor. I motsetning til første program, måtte nemlig deltageren med færrest publikumsstemmer reise hjem.

Etter avstemningen sto Hilde Lyrån, Benedicte Adrian og Aleksander Walmann igjen med færrest stemmer.

Deretter kunngjorde programleder Kåre Magnus Bergh at Lyrån, som også forrige uke var blant deltagerne med færrest stemmer, var den som måtte forlate konkurransen denne uka.

– Det er helt greit. Jeg var jo blant de med færrest stemmer sist også, så det var ikke overraskende. Det er klart, det er ikke morsomt å gå ut. Det er så mange hyggelige folk med at jeg gjerne skulle være med videre, men én måtte jo ut, og det ble meg, sier Lyrån til NRK rett etter at resultatet ble klart.

På forhånd var Lyrån nervøs for å tolke sjangeren EDM, og fryktet at hun ville fremstå som «en mamma som rulla med russebussen».

– Det var ganske skummelt, men morsomt å prøve. En av grunnene til å bli med på dette var at jeg ønsket å utfordre meg selv, og det er morsomt å ha prøvd. Men det er overhodet ikke min sjanger.

Selv har hun Adam Douglas som en av favorittene videre i konkurransen.

– Jeg har sagt det før, jeg tror Adam er en av dem som ender i finalen. Han har en stemme som er helt sjuk, og det var gøy å se ham danse og bevege seg i dag. Lisa med sin opptreden var også helt konge å se, sier Lyrån.

Dette er låtene deltagerne tolket i kveld, og hva dommerne hadde å si om fremførelsene.

Makeda: «How Deep Is Your Love»

FØRST UT: Makeda fremfører Calvin Harris & Disciples' «How Deep Is Your Love». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Calvin Harris & Disciples (2015)

Av Calvin Harris, Nathan Duvall, Gavin Koolmon, Luke McDermott, Ina Wroldsen og Marvin White

Riise: – Jeg glemte meg helt bort! Dette var så deilig, du har en sånn ro og du eier scenen. Stemmen og mimikken er helt overlegen. Du gjør låten på din måte, og det funker skikkelig bra!

Felberg: – EDM-divaen er i huset! Trygg og avslappa og nede, og så smetter du opp som en stjerneheis på vei til himmelen. Hadde jeg vært EDM-produsent, hadde jeg vært på telefonen med deg nå!

Pavelich: – Fra første sekund sitter jeg fast i universet ditt. Det er så gripende, sensuelt og trygt, og jeg synes stemmen din kler låten bedre enn originalen. Jeg tror du kommer til å trenge dine egne kordamer snart.

Erlend Bratland: «Dancing On My Own»

ALENEDANS: Erlend Bratland tolker «Robyns Dancing On My Own». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Robyn (2010)

Av Robyn og Patrik Berger

Riise: – Jeg fikk skjelvende underleppe! En sanger skal formidle følelser, og det gjør du. Du gjør det dramatisk og stort, og det er egentlig noe jeg har savna i Stjernekamp. Jeg elsker at du bytter ut «kiss her» med «kiss him». Det skal være ekte!

Pavelich: – Jeg er først og fremst rørt. Det var så ekte at jeg hadde gåsehud gjennom hele økta. Dette er et fantastisk resultat, det føltes nesten som å være på en svett klubb.

Aleksander Walmann: «Scared To Be Lonely»

ENSOM: Aleksander Walmann fra JOWST fremfører Martin Garrix og Dua Lipas «Scared to be Lonely». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Martin Garrix & Dua Lipa (2017)

Av Martijn Garritsen, Giorgio Tuinfort, Nathaniel Campany, Kyle Shearer, Georgia Ku og Aziza Guseynova

Felberg: – Du synger med innlevelse, men det er dessverre litt småsurt her og der. Men jeg synes det er kult med koreografien, og du velger en kul låt. Men jeg føler ennå at du har enda mer å gå på. Det er bare å få seilet opp og seile ut i kosmos, altså.

Pavelich: – I utgangspunktet var dette en låt som kledde stemmen din veldig bra. Det ble litt surt til tider, og jeg skulle gjerne sett litt mer smil når du dansa. Bare tenk at du må gi absolutt alt du har videre i konkurransen.

Benedicte Adrian: «Running To The Sea»

UT MOT HAVET: Benedicte Adrian prøver seg på Röyksopp og Susanne Sundførs «Running To The Sea». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Röyksopp feat. Susanne Sundfør (2013)

Av Röyksopp (Torbjørn Brundtland og Svein Berge)

Felberg: – Det er noe heseblesende ved det, og det er litt halvsurt her og der. Jeg skulle ønske du fikk litt mer ro. Nå må det bare stå til!

Pavelich: – Man kommer ikke utenom at det kan være litt surt til tider. Du har ikke gjort det lett for deg selv ved å velge denne låten. Det blir litt anstrengt, og du mister meg litt.

Gaute Ormåsen: «Lay It On Me»

NORSKTOPP: Gaute Ormåsen tolker Ina Wroldsen og Broilers «Lay It On Me». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Ina Wroldsen & Broiler (2016)

Av Ina Wroldsen, Arnthor Birgisson og Broiler

Riise: – Tonen din er som fløyel, og det er deilig å høre på. Når jeg hører deg synge refrenget, husker jeg plutselig hvorfor jeg brukte så mye penger på deg da du var med i Idol!

Pavelich: – Du har løst denne oppgaven veldig veldig bra. Du har hatt en røff uke, og det satt dypt inne å komme ut av det på en god måte. Du kler låten veldig bra. Det var litt skeivt i starten, men på refrenget var jeg helt solgt!

Hilde Lyrån: «All Night»

SVENSKPOP: Hilde Lyrån fremfører Icona Pops «All Night». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Icona Pop (2013)

Av Aino Jawo, Brian Lee, Caroline Hjelt, Elof Loelv, Jonathan Sloan, Luke Steele og Nick Littlemore

Riise: – Jeg blir så glad av å se måten du kommer ut på scenen på! Du har valgt denne litt punkte låta, som skal synges tørt, og den er vanskelig. Man hører dissonansen litt, men likevel synes jeg det er så gøy å se deg, fordi du gutser på. Takk for fest!

Pavelich: – Du er en erfaren showdame, og du unngår mange feller. Du kommer godt ut av det hele. Det er litt rusha til tider og litt surt her og der, men du gjorde det veldig bra.

Didrik Solli-Tangen: «Breathe»

PUSTEPROBLEMER: Didrik Solli-Tangen tolket Seebs «Breathe». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Seeb feat. Neev (2017)

Av Martijn Garritsen, Giorgio Tuinfort, Nathaniel Campany, Kyle Shearer, Georgia Ku og Aziza Guseynova

Felberg: – Det var litt halvsyrlig her og der, det hadde jeg ikke trodd. Men du går inn og prøver, og du fremstår beinhard på scenen. Jeg synes det er kult at du går inn i sjangeren og finner temperaturen fra ditt ståsted. Og det er jo på en måte det som er Stjernekamp.

Pavelich: – Jeg må være enig i alt Felberg sa. Jeg er veldig glad for at du ikke gjorde det for klassisk, og holdt det streit. Litt surt i starten, men innsatsen var upåklagelig. Litt kleine dansemoves her og der, og du gikk ironisk nok litt tom for pust. Men jeg synes det var stilig.

Ida Maria: «With Every Heartbeat»

HJERTESLAG: Ida Maria gjorde Robyns «With Every Heartbeat». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Kleerup feat. Robyn (2007)

Av Robin Carlsson og Andreas Kleerup

Riise: - Dette var det som kalles vondt-godt. Det er som om hjertet blir litt større når det er trist. Det var fint å se deg stå helt stille og kun konse på leveransen og sangen. Du er ganske beinhard som nok en gang velger en låt uten refreng, men det er de to siste linjene som gjør sangen. Men ikke vær redd for refreng!

Felberg: Jeg ble grepet! Det var nesten så det var min tur å gråte litt nå.

Pavelich: – Det første som slo meg, var at det er en låt som ikke har noe særlig klimaks før på slutten. Du er så fokusert; det er liv og død, og det er det kjærlighet handler om. Jeg synes det var utrolig spennende å se deg i en sånn setting, og du viser her at du er en kameleon.

Adam Douglas: «False Alarm»

FALSK ALARM: Adam Douglas prøvde seg på Becky Hills vokal på Matomas «False Alarm». Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Matoma & Becky Hill (2016)

Av Daniel Davidson, James Newman, Kara DioGuardi, Mich Hansen, Peter Wallevik, Rebecca Hill og Tom Lagergren

Felberg: Jeg er meget underholdt! Du har stemmekvaliteten og bare drar det rett inn. Jeg koser meg; jeg er i skogen, jeg er i byen, jeg er i Kosmos. En ny stjerne er født, uavhengig av hvordan det går i Stjernekamp!

Pavelich: – Jeg hadde lyst å gå ut. Jeg var i sjokk! Dette var definisjonen av energien vi forventer av en artist. Det var veldig forfriskende å se deg danse og satse på andre ting enn vokaltalentet.

Lisa Børud: «Bang My Head»

PASS HODET: Tidligere barnestjerne Lisa Børud forener lidenskapen for sang og dans på David Guettas «Bang My Head». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: David Guetta feat. Sia & Fetty Wap (2015)

Av David Guetta, Giorgio Tuinfort, Nick Rotteveel, Marcus van Wattum, Christian Karlsson, Sia Furler, Vincent Pontare og Magnus Lidehäll

Felberg: – Hvor skal vi begynne? Det blir ikke mer EDM enn dette her. En nydelig inngang, du synger som en drøm, og for noen dansemoves! Du er ikke svett engang. Jeg har nesten ikke sett maken. Det er kanskje kveldens beste performance!

Riise: Dette klarte du strålende! Jeg føler at jeg kommer til å se deg hver lørdag fremover!

Pavelich: - Det krever veldig masse å beherske både vokal og dans på denne måten. Det var make it or break it, og you made it, baby. Du var en stjerne her i kveld!