Her tar Trygdekontoret-Thomas fleinsopp

– Det pågår en debatt rundt psykedelia i Norge hvor folk er veldig engasjerte, og vi tror ikke det blir mindre engasjement når en av Norges mest kjente programledere går inn i temaet, sier prosjektleder Eirik Sandberg Ingstad.

I Trygdekontoret denne uka setter programleder Thomas Seltzer kursen mot Amsterdam, der han og reisekameraten Frode inntar psilocybin, også kjent som virkestoffet i fleinsopp.

Stoffet, som er forbudt i Norge, er i Nederland lovlig å eie og omsette i visse former.

Psilocybin Ekspandér faktaboks Flere arter som tilhører slektene fleinsopp (Psilocybe) og flekkskivesopp (Panaeolus), inneholder det hallusinogene stoffet psilocybin og nærbeslektede stoffer.

Også enkelte arter i slektene bittersopp (Gymnopilus) og skjermsopp (Pluteus) kan inneholde psilocybin.

Disse stoffene ligner strukturelt og også i sine effekter på LSD. Giften kan gi en kompleks psykomotorisk og neurologisk påvirkning. Symptomene er meget kraftige, men sjelden livstruende. Kilde: «Giftsopper i tekst og bilder», Landbruksforlaget



Ikke del av planen

IKKE PLANLAGT: Programlederen bestemte seg selv for å ta psilocybin, forteller Trygdekontoret-prosjektleder Eirik Sandberg Ingstad. Foto: Ola Nymo Trulsen / NRK

Programlederens eget eksperiment med psykedeliske stoffer var ikke en planlagt del av programmet, forteller prosjektleder Eirik Sandberg Ingstad.

– Vår hensikt var å følge Frode til Amsterdam for å se hvordan disse stoffene selges og oppleves i et land der det er lovlig. Vi skulle dokumentere reisen, og underveis bestemte Thomas seg for å delta i eksperimentet. Vi mener det ga et verdifullt perspektiv, og at de refleksjonene Thomas gjorde er verdifulle for dokumentaren, sier Ingstad.

I programmet besøker Thomas Seltzer også foreningen EmmaSofia, som jobber for å gjøre virkestoffene i fleinsopp og ecstasy lovlige og tilgjengelig for medisinsk bruk.

Men Ingstad understreker at programmet ikke er ment som et innlegg i legaliseringsdebatten.

– Vi ønsket å utforske miljøet som ønsker å legalisere dette til bruk i terapi, og å lytte til forskere om hva de har å si om det. Det er en oppdagelsesferd, ikke et debattinnlegg.

Klarert fra toppen

FORBEREDT: Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen tror det kan komme reaksjoner på kveldens utgave av Trygdekontoret. Foto: Kristian Rostad / NRK

Det er ikke første gang redaksjonen gir seg i kast med hallusinogene stoffer.

I 2015 dokumenterte Trygdekontoret lokalpolitiker Øystein Meier Johannessens opplevelser med selvplukket fleinsopp.

Da Thomas Seltzer under arbeidet med denne ukas program bestemte seg for selv å prøve stoffet, var det uten forhåndsgodkjenning fra toppen, understreker Charlo Halvorsen, redaktør for Underholdningsavdelingen i NRK.

– Vi kan jo ikke sende ut en NRK-medarbeider på et slikt prosjekt, så det var hans vurdering der og da. Han mente det ville tjene prosjektet.

I ettertid har både Halvorsen, NRKs etikkredaktør Per-Arne Kalbakk og kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen sett programmet og godkjent at det kan sendes.

Halvorsen sier han er likevel er forberedt på at det kan komme reaksjoner på kveldens program.

– Jeg håper reaksjonene går på det som er programmets tema, altså å bruke psilocybin i psykiatrisk behandling. Det er programmets innhold og tema, og så håper jeg vi kan få til en debatt om dét, og ikke så mye annet.