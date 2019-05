Her joiker KEiiNO-Fred med barnehagebarn

Loga ášši sámegiilli

– I denne gammen ble joikekarrieren min unnfanget. Det var her jeg øvde for meg selv og sang for barna.

Ordene tilhører Fred Buljo, den samiske artisten i KEiiNO. Vi er på hans hjemmebane i hjertet av hovedstaden, nærmere bestemt samisk barnehage på Tøyen. Her jobber nemlig Buljo, og det var her han startet sin joikekarriere i det små, med barnehagebarna som publikum.

Første gangen han opptrådte offentlig var i den norske Melodi Grand Prix-finalen. Og selv om showet hadde nesten en million TV-seere, blir også det smått sammenlignet med hva som venter ham til uken. Da skal 200 millioner mennesker over hele verden se og høre joiken hans.

Og det er ikke bare Fred som kan å joike i barnehagen. Se lille Samuel Jovnna Berg-Nordlie fremføre sin selvlagde joik om en skjære som ser på en lavvo!

Samisk tråd i MGP

2019 er FNs år for urfolksspråk, KEiiNO mener det dermed er ekstra god timing at Norge sender et bidrag til Eurovision Song Contest med et sterkt samisk preg.

SAMISK TITTEL: Voi Voi handlet om en samepike som ventet på sin kjære. Sangen ble en stor hit og er norsk "allsangpensum" den dag i dag. Foto: NRK

Men årets norske bidrag «Spirit In the Sky» er ikke det første som har slått et slag for den samiske kulturen. Faktisk går det en liten samisk tråd helt fra den spede begynnelsen av Melodi Grand Prix. Nora Brockstedt stilte i samiskinspirert kofte da hun sang om en samepike i 1960, og vant den første norske finalen med «Voi Voi» («hei hei» på samisk).

«I en liten dal langt mot nord, der hvor solen lyser natten lang, i en liten dal langt mot nord, hørte jeg en samepike sang».

I 1980 kom så den revolusjonerende låten Samiid Ædnan med sterke politiske undertoner. Nordmenn var enige med Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta i at «joik har større kraft enn krutt»!

«Framfører tinget der dem satt, Sámiid Ædnan. Hørtes joiken dag og natt, Sámiid Ædnan».

LEGENDARISK: Samiid Ædnan er blitt en ekte klassiker i den norske MGP-historien. Det norske folk stemte frem sangen som tidenes MGP-øyeblikk i en kåring i 2005. Foto: Nyhetsspiller

Vil lage urfolksspråk-album

Fred Buljo er stolt over å gå i Mattis Hættas fotspor, men ønsker også å tråkke opp sine egne.

Og han har en visjon om å slå et slag for urfolksspråkene også etter Eurovision-opptredenen.

– Min og KEiiNOs store drøm er å gi ut et album med andre artister, og i fellesskap hylle de mange urfolksspråkene i verden. Jeg tenker på maoriene på New Zealand, regnskogbefolkningen i Brasil og mange flere.

SCENEKLARE: KEiiNO er godt i gang med prøvene i Tel Aviv. Gruppen har stor tro på seier, og de er stolte av at de bærer tre flagg på brystet, det norske, det samiske og regnbueflagget. Foto: Thomas Hansens / EBU

– Flotte ambassadører

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kom på besøk når KEiiNO hadde sin siste prøve på NRK Marienlyst før avreise til Tel Aviv.

Hun er full av lovord om Norges musikalske ambassadører i Israel, og Grande har troen på norsk og samisk suksess.

– KEiiNO er noen ordentlig flotte ambassadører, og de viser at vi har kommet langt i å anerkjenne den samiske kulturen i populærkulturen vår. Jeg syns det er skikkelig kult, og tror virkelig dette kommer til å slå an over hele Europa.

STOLT: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er stor fan av KEiiNO og har klokkertro på norsk-samisk suksess. Hun tok initiativet til en selfie med to av medlemmene. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Kulturministeren vil bli MGP-minister

– Føler du deg som en MGP-minister?

– Hvis Norge og KEiiNO vinner, vil jeg virkelig være en MGP-minister, og sørge for at vi får til et storstilt arrangement. Og jeg håper jeg såklart at de går til topps!

Troen har også barna i den samiske barnehagen i Oslo. Og Samuel har et viktig råd eller to til KEiiNO.

– Dere må få folk til å klappe. Og så må dere huske på å synge ekstra fint!

NB: Hvordan det går med KEiiNO i Tel Aviv får vi vite torsdag 16. mai, da deltar de i den andre semifinalen av Eurovision Song Contest. Finalen er lørdag 18.mai.

KEiiNO skal snart synge for over 200 millioner TV-seere. Før den tid, tok de seg tid til å joike sammen med masse barn.

Dá juoigá KEiiNO-Fred mánaidgárdemánáiguin

KEiiNO: KEiiNO joavku lei juoiggaheame cizáš mánáidgárddemánáid. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Ii leat guhkes áigi go Fred Buljo lei dušše mánáidgárdemánáide juoiggadan. Dál son galgá juoigat badjel 200 millijovnna TV-gehččiide.

Dán goađis de riegádii mu juoiganmáhttu. Dáppe ieš okto hárjehallen ja juoiggadin mánáide. Fred Buljo

Dán muitala Fred Buljo, dat áidna sápmelaš KEiiNO joavkkus. Mii leat su galledeamen doppe gos son loaktá buoremusat norgga oaivegávpogis, namalassii sámi mánáidgárddis Tøyenis Oslos.

MOVTTET: Fred Buljo bargá cizáš mánáidgárddis Oslos.

Dáppe bargá son ja dat lei dáppe gos juoigagođii mánáidgárdemánáide.

Vuosttaš geardde go almmolaččat juoiggai lei Melodi Grand Prix finálas. Ja vaikko das ledje lagabui millijovnna geahčči de ii leat dat ii mihkkege dan ektui mii dál galgá geavvat. Dán mánu gaskamuttos galget 200 millijovnna geahčči miehtá máilmmi beassat oaidnit ja gullat su juoigamin.

Dat ii leat dušše Fred gii máhttá juoigat mánáidgárddis. Dás oainnat Sámmola gii lea luođi ráhkadastán skirii.

Sámevuohta heive Melodi Grand Prixii

2019 lea álgoálbmotgiellajahki ja KEiiNO mielas lea vuogas go Norga sádde Eurovision Song Contestii gilvaleaddji mas sámevuohta lea ná guovddážis.

Dán jagáš lávllá «Spirit In the Sky» ii leat nu dat áidna mii lea čalmmustahttán sámi kultuvrra.

Melodi Grand Prixas 1960s lávllui ge Nora Brockstedt gáktesullasaš biktasiin sámenieidda birra. Son vuittii finála «Voi Voi» lávlagiin.

«I en liten dal langt mot nord, der hvor solen lyser natten lang, i en liten dal langt mot nord, hørte jeg en samepike sang».

POLITIHKKALAŠ SISDOALLU: 1980s almmuhuvvui MGP oktavuođas ges Samiid Ædnan nammasaš lávlla mas lei politihkalaš sisdoallu. Foto: NRK

1980s almmuhuvvui MGP oktavuođas ges Samiid Ædnan nammasaš lávlla mas lei politihkalaš sisdoallu. Dážat ledje dan jagi ovttaoaivilis Sverre Kjelsbergain og Mattis Hættain ahte luođis lea stuorát fápmu go kruvttas - «joik har større kraft enn krutt»!

«Framfører tinget der dem satt, Sámiid Ædnan. Hørtes joiken dag og natt, Sámiid Ædnan».

DOAIVVA: KEiiNO joavkkus lea doaivva ahte sii vuitet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sierra álgoálbmotgiella skearru

Fred Buljo lea rámis das go dál čuovvola Mattis Hætta luottaid, muhto sávva ahte son duolbmá iežas geainnu.

Son áiggošii ovddidit álgoálbmotgielaid maiddái mannjel Eurovision gielaid.

Mu ja KEiiNO niehku lea álmmuhit álgoálbmotskearru eará ártisttaiguin, ja dainna lágiin gudnejáhttit álgoálbmogiid máilmmis. Fred Buljo

Buorit ovdagovát

Kulturministtar Trine Skei Grande galledii KEiiNO go sii ledje hárjehallame ovdal go vulge Tel Aviv.

Sus lea doaivva.

– KEiiNo joavku lea albma buorre amassadevra, sii čájehit ahte sáhttet mii leat ollen guhkás čalmmusdáhttimin sámi kultuvrra. Dat lea čáffat mu mielas.

Maiddái mánáidgáddemánáin lea doaivva ahte sin bargi Fred gal vuoitá. Sámmolis lea rává KEiiNOi.

– Dii fertebehtet oaččut olbmuid doaškut gieđaid, ja lávlut huui čábbat.

MÁNÁT: mánáidgárddemánát Samuel Jovnna Berg-Nordlie ja Finn Grieg Wylle illudeaba geahččat KEiiNO lávddis. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Movt manná KEiiNOn Tel Avivas dan oaidnit semifinalas duorastaga miessemánu 16.beaivvi.