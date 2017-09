Her går det galt for Gaute Ormåsen

I samband med at deltakarane i Stjernekamp skulle øve til operasendinga laurdag, fekk dei også ei omvising i operaen i Bjørvika. Deltakarane blei delt inn i grupper for å få ei innføring i ulike sider ved operaproduksjon.

Gaute Ormåsen fekk saman med Lisa Børud og Benedicte Adrian ei innføring i det dramatiske i ei operaframsyning. Blant anna måtte dei synge medan dei køyrde rundt med ein ståhjuling. Men det blei kanskje litt vel dramatisk for Ormåsen, som mista balansen då han skulle synge. Etter fallet måtte han legge seg nedpå litt for å ta seg inn. Men han var snart på beina igjen, klar for Stjernekampsendinga laurdag kveld.