Her får Paul McCartney programlederen til å gråte

«Carpool Karaoke» er blitt et populært fenomen etter at «The Late Late Show»-programleder James Corden (39) startet med konseptet i 2015.

Siden da har Corden hatt 45 forskjellige superartister med i bilsetet, deriblant Adele, Katy Perry, Chris Martin, Elton John og selveste Michelle Obama.

Men bilturen med ukens gjest, tidligere Betales-medlem Paul McCartney, skulle vise seg å gi et helt spesielt inntrykk.

– Herregud, dette var jeg ikke forberedt på, sier Corden i videoen.

Drømte om sin døde mor

Mens de kjørte rundt i Liverpool i England fortalte McCartney at han hadde blitt inspirert til å lage hiten «Let It Be» etter en drøm om sin døde mor.

– På 60-tallet hadde jeg en drøm hvor min mor, som hadde dødd, kom inn i drømmen min og lovet meg at alt skulle bli bra. Hun sa: «Det går bra, bare la det være.» Etterpå følte jeg en egen glede over at det ville gå bra også, sa McCartney til Corden.

Det var etter denne drømmen Beatles-stjernen hadde bestemt seg for å skrive sangen «Let It Be».

– Det føltes så bra. Jeg skrev sangen, men det var hennes positivitet, fortalte han videre.

– Det er det vakreste historien jeg har hørt, svarte Cordon da.

Da de like etter begynte å synge med «Let It Be» på høyttalerne, tok det ikke lang tid før programlederen ble blank i øynene.

– Her gjorde du meg veldig følsom, Paul. Dette ble for mye for meg, jeg så ikke dette komme, sa Corden mens han flere ganger måtte tørke tårene.

– Det er musikkens kraft det, svarte McCartney.

KJENT ANSIKT: James Corden er blitt et kjent navn, spesielt etter han innførte «Carpool Karaoke». Her ledet han Grammy Awards i januar tidligere i år. Foto: Matt Sayles / AP

Første gang han avslører en favoritt

Tidligere har Corden vært beskjeden i svaret på hvem som har vært hans favoritter.

På BBC Radio 1 har briten nå derimot avslørt at McCartney har fått den største stjernen i boken.

– I morgen kommer vi til å slippe «Carpool Karaoke»-innslaget med Paul McCartney. For meg personlig er det desidert mitt favorittinnslag i programmets historie, sa Corden da ifølge avisen New Zealand Herald.