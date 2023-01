Her er vinnarane av årets Golden Globe

Den amerikanske film- og TV-prisen Golden Globe vart delt ut i Los Angeles i natt for 80. gong, og er tilbake på skjermen etter mykje kritikk dei siste to åra.

Steven Spielberg Foto: Rich Polk / AP

«The Fabelmans» vann prisen for årets beste dramafilm. Filmen handlar om ein ung filmskapar og bygger på mykje av Spielberg sitt eige liv.

Den beste dramaserien gjekk til «Game of Thrones»-spinoffen «House of Dragon.»

Sciencefictionkomedien «Everything Everywhere All at Once» har førebels hanka inn to prisar, med både Michelle Yeoh for beste kvinnelege skodespelar i komedie. Filmen vann i tillegg beste mannlege birolle.

Austin Butler vann prisen som beste mannlege skodespelar for rolla si som Elvis i filmen med same namn.

Colin Farrell vann prisen som beste skodespelar for si rolle i «The Banshees of Inisherin». Den irske filmen har vorte nominert åtte gongar og er med filmen med flest nominasjonar.

Cate Blanchett vann som beste drama-skodespelar i filmen «Tar».

Angela Bassett Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Angela Bassett fekk pris for beste birolle i filmen «Black Panther, Wakanda Forever», medan Julia Garner fekk pris for beste kvinnelige hovedrolle i TV-serien «Ozark».

Jarodd Carmichael er programleder Foto: Stewart Cook for the HFPA / Reuters

«Fordi jeg er svart»

Golden Globe-juryen har dei siste to åra fått mykje kritikk og vorte anklaga for etiske overtramp, rasisme og korrupsjon.

I år opna programleiar Jarrod Carmichael showet med å erklæra overfor det overveiende kvite publikumet i salen, at «eg er her fordi eg er svart».

Kritikken retta mot organisasjonen handlar om alt frå gåver i bytte mot stemmer, rasisme og for lite mangfald i organisasjonen, noko som til slutt førte til at NBC valde å ikkje senda prisutdelinga i fjor slik dei vanlegvis pleier å gjera.

I år har Golden Globe klart å bygga opp tillitten til NBC, men ifølgje New York Times er det usikkert om dei klarer å vinna sjåarane tilbake.

Takka LGBTQ-skodespelarar under Golden Globe

Manusforfattar og filmprodusent Ryan Murphy vart heidra med Carol Burnett-prisen. I takketalen sin lyfta han fram den innsatsen som mange skeive skodespelarar har gjort for å overvinna hindringar i karrieren deira. Han sa at desse skodespelarane representerte «håp og framgang».

Ryan Murphy og Billy Porter Foto: Rich Polk / AP

Han takka også prisutdelar Billy Porter, og kalla Porter for ein av dei mest ikoniske skodespelarane i sin generasjon. Murphy roste også Porter for å gå i eit kjønnsoverskridande antrekk, ein raud kreasjon som likna ein blanding av både smoking og kjole.

Her er vinnarane så langt

Beste dramafilm:

«Avatar: The Way of Water»

«Elvis»

«The Fabelmans» (VINNAR)

«Tár»

«Top Gun: Maverick»

Beste kvinnelege skodespelar – drama:

Cate Blanchett, «Tár» (VINNAR)

Olivia Colman, «Empire of Light»

Viola Davis, «The Woman King»

Ana de Armas, «Blonde»

Michelle Williams, «The Fabelmans»

Beste mannlege skodespelar – drama:

Austin Butler, «Elvis» (VINNAR)

Brendan Fraser, «The Whale»

Hugh Jackman, «The Son»

Bill Nighy, «Living»

Jeremy Pope, «The Inspection»

Beste film – komedie/musikal:

«Babylon»

«The Banshees of Inisherin» (VINNAR)

«Everything Everywhere All at Once»

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»

«Triangle of Sadness»

Beste kvinnelege skodespelar i komedie/musikal-film:

Lesley Manville, «Mrs. Harris Goes to Paris»

Margot Robbie, «Babylon»

Anya Taylor-Joy, «The Menu»

Emma Thompson, «Good Luck to You, Leo Grande»

Michelle Yeoh, «Everything Everywhere All at Once» (VINNAR)

Beste mannlege skodespelar i komedie/musikal-film:

Diego Calva, «Babylon»

Daniel Craig, «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Adam Driver, «White Noise»

Colin Farrell, «The Banshees of Inisherin» (VINNAR)

Ralph Fiennes, «The Menu»

Beste animasjonsfilm:

«Guillermo del Toro’s Pinocchio» (VINNAR)

«Inu-Oh»

«Marcel the Shell With Shoes On»

«Puss in Boots: The Last Wish»

«Turning Red»

Beste ikkje-engelskspråklege film:

«All Quiet on the Western Front», Tyskland (VINNAR)

«Argentina, 1985», Argentina

«Close», Belgia

«Decision to Leave», Sør-Korea

«RRR», India

Beste kvinnelege birolle i film:

Angela Bassett, «Black Panther: Wakanda Forever» (VINNAR)

Kerry Condon, «The Banshees of Inisherin»

Jamie Lee Curtis, «Everything Everywhere All at Once»

Dolly de Leon, «Triangle of Sadness»

Carey Mulligan, «She Said»

Beste mannlege birolle i film:

Brendan Gleeson, «The Banshees of Inisherin»

Barry Keoghan, «The Banshees of Inisherin»

Brad Pitt, «Babylon»

Ke Huy Quan, «Everything Everywhere All at Once» (VINNAR)

Eddie Redmayne, «The Good Nurse»

Beste filmregissør:

James Cameron, «Avatar: The Way of Water»

Daniel Kwan og Daniel Scheinert, «Everything Everywhere All at Once»

Baz Luhrmann, «Elvis»

Martin McDonagh, «The Banshees of Inisherin»

Steven Spielberg, «The Fabelmans» (VINNAR)

Beste filmmanus:

Todd Field, «Tár»

Daniel Kwan og Daniel Scheinert, «Everything Everywhere All at Once»

Tony Kushner og Steven Spielberg, «The Fabelmans»

Martin McDonagh, «The Banshees of Inisherin» (VINNAR)

Sarah Polley, «Women Talking»

Beste originale filmmusikk:

Carter Burwell, «The Banshees of Inisherin»

Alexandre Desplat, «Guillermo del Toro’s Pinocchio»

Hildur Gudnadóttir, «Women Talking»

Justin Hurwitz,«Babylon» (VINNAR)

John Williams, «The Fabelmans»

Beste originale song:

«Carolina» av Taylor Swift frå «Where the Crawdads Sing»

«Ciao Papa» av Alexandre Desplat, Roeban Katz, Gullermo del Toro frå «Guillermo del Toro’s Pinocchio»

«Hold My Hand» av Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice frå «Top Gun: Maverick»

«Lift Me Up» av Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson frå «Black Panther: Wakanda Forever»

«Naatu Naatu» av M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj frå «RRR» (VINNAR)

Beste dramaserie:

«Better Call Saul»

«The Crown»

«House of the Dragon» (VINNAR)

«Ozark»

«Severance»

Beste kvinnelege skodespelar i dramaserie:

Emma D’Arcy, «House of the Dragon»

Laura Linney, «Ozark»

Imelda Staunton, «The Crown»

Hilary Swank, «Alaska Daily»

Zendaya, «Euphoria» (VINNAR

Beste mannlege skodespelar i dramaserie:

Jeff Bridges, «The Old Man»

Kevin Costner, «Yellowstone» (VINNAR)

Diego Luna, «Andor»

Bob Odenkirk, «Better Call Saul»

Adam Scott, «Severance»

Beste komedie- eller musikalserie:

«Abbott Elementary» (VINNAR)

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders in the Building»

«Wednesday»

Beste kvinnelege skodespelar i komedie- eller musikalserie:

Quinta Brunson, «Abbott Elementary» (VINNAR)

Kaley Cuoco, «The Flight Attendant»

Selena Gomez, «Only Murders in the Building»

Jenna Ortega, «Wednesday»

Jean Smart, «Hacks»

Beste mannlege skodespelar i komedie- eller musikalserie:

Donald Glover, «Atlanta»

Bill Hader, «Barry»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Jeremy Allen White, «The Bear» (VINNAR)

Beste miniserie for TV eller TV-film:

«Black Bird»

«Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

«The Dropout»

«Pam & Tommy»

«The White Lotus»

Beste kvinnelege skodespelar i miniserie eller TV-film:

Jessica Chastain, «George & Tammy»

Julia Garner, «Inventing Anna»

Lily James, «Pam & Tommy»

Julia Roberts, «Gaslit»

Amanda Seyfried, «The Dropout» (VINNAR)

Beste mannlege skodespelar i miniserie eller TV-film:

Taron Egerton, «Black Bird»

Colin Firth, «The Staircase»

Andrew Garfield, «Under the Banner of Heaven»

Evan Peters, «Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (VINNAR)

Sebastian Stan, «Pam & Tommy»

Beste kvinnelege birolle i miniserie eller TV-film:

Jennifer Coolidge, «The White Lotus» (VINNAR)

Claire Danes, «Fleishman Is in Trouble»

Daisy Edgar-Jones, «Under the Banner of Heaven»

Niecy Nash, «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Aubrey Plaza, «The White Lotus»

Beste mannlege birolle i miniserie eller TV-film:

F. Murray Abraham, «The White Lotus»

Domhnall Gleeson, «The Patient»

Paul Walter Hauser, «Black Bird» (VINNAR)

Richard Jenkins, «Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Seth Rogen, «Pam & Tommy»

Beste kvinnelege birolle i musikal-, komedie- eller dramaserie:

Elizabeth Debicki, «The Crown»

Hannah Einbinder, «Hacks»

Julia Garner, «Ozark» (VINNAR)

Janelle James, «Abbott Elementary»

Sheryl Lee Ralph, «Abbott Elementary»

Beste mannlege birolle i musikal-, komedie- eller dramaserie:

John Lithgow, «The Old Man»

Jonathan Pryce, «The Crown»

John Turturro, «Severance»

Tyler James Williams, «Abbott Elementary» (VINNAR)

Henry Winkler, «Barry»

Carol Burnett-prisen:

Ryan Murphy (VINNAR)

Cecil B. deMille-prisen: