Her er regjeringens forslag til ny boklov

Vil filme BBC-serie med kjente komikere i Lofoten

I oktober planlegges det innspilling av scener til en TV-serie for BBC i Lofoten. Det kommer fram i en søknad sendt til Flakstad kommune.

Det er selskapet Owl power TV som vil filme scener for BBC-serien «Mortimer and Whitehouse: Gone Fishing». De britiske komikerne Bob Mortimer og Paul Whitehouse er med i serien. Det er lagd fire sesonger av serien så langt. Det skriver Lofotposten.

– Planen er å filme noen sekvenser i Nappstraumen og Nesland, skriver Marianne Wie på vegne av selskapet