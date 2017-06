Her er NRKs nye kanalverter

NRK mottok 170 søknader i forbindelse med stillingsutlysningen. NRKs programpresentasjon skriver i en mail at de er veldig glade for de to nye vertene som starter på skjermen i disse dager.

De to nye kanalvertene er Dyveke Wedel Kuløy og Johannes Slettedal. Dyveke er utdannet artist og har drevet med musikk i ti år. Johannes Slettedal studerer journalistikk i Volda og er fra Oslo.

– Jeg jobbet i NRK Østfold som reporter og kontrakten min gikk mot slutten, da jeg så stillingsutlysningen for sommervertene. Jeg tenkte vel egentlig at denne jobben får jeg aldri i verden, men det er for morsomt til ikke å søke, sier Dyveke.

Johannes gleder seg til å starte i jobben og sier NRK er en mediebedrift som betyr mye for han.

– Jeg føler meg heldig som ble plukket ut til å representere NRK på denne måten, og skal gjøre mitt beste for å fylle rollen med den verdighet den fortjener.

FØRSTE ARBEIDSDAG: Dyveke Wedel Kuløy og Johannes Slettedal poserer utenfor TV-resepsjonen på Marienlyst. Foto: Vincent Patrick Reilly / NRK

Når de ikke er på skjermen

Redaksjonsleder i Programpresentasjon i NRK, Vincent Reilly, forteller at å være på skjermen kun er ti prosent av arbeidstiden for kanalvertene.

Når de ikke er på skjermen skriver de egne tekster, snakker med redaksjoner om programmenes innhold, henter frem teasere og legger speak på også. De to kan også ta andre oppdrag på skjermen i andre programmer i NRK.