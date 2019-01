Her er landene Norge skal konkurrere mot i ESC-semifinalen  

Blest om tretopphytter i Finnskogen

Den siste uka er de nye Pan Tretopphyttene i Finnskogen omtalt i tre internasjonale tidsskrifter, først i franske Vogue, så i tyske Stern, så i nederlandske Frameweb. Ekteparet Christine Mowinckel og Kristian Rostad driver gård og har bygget hyttene på egen eiendom. Den ene hytta ligger, eller står, på et platå med utsikt over Østerdalen og Hedmarksvidda, den andre over tett skog. Arkitekt Espen Surnevik, Byggeskikk-prisvinner i 2016, sier at skogen har vært den viktigste inspirasjonskilden, men også nordamerikanske A-lodges, kraftmaster og husene i Mummidalen.