Statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. april viste at 18 prosent av de koronasmittede i Norge var innvandrere. Blant dem var somaliere overrepresentert.

Norske myndigheter har fått kritikk for ikke å nå ut med viktig informasjon om koronasmitte og smitteverntiltak.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det viktig at vi gjør det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen vil nå gi 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeidet om korona til innvandrere.

Håper å nå ut til flere

NRK ser det også som en del av samfunnsansvaret å nå minoritetsgrupper i Norge med viktig korona-informasjon. Derfor finnes det koronarelatert innhold på ulike språk på siden Ny i Norge.

Nå har også NRKs profiler med innvandrerbakgrunn laget informasjonsvideoer om korona på sine andre morsmål.

– Dette er viktig fordi vi vet at det er enkelte grupper som ikke får med seg viktig informasjon og nyheter om korona fordi de ikke behersker det norske språket. Vi håper at vi med dette, ved å bruke morsmålet deres som arabisk, urdu, kurdisk, klarer å nå ut til flere, sier nyhetsanker Rima Iraki, som har arabiske røtter.

Her er informasjonsvideoene

– Burde vært ute fra dag én

Loveleen Rihel Brenna er leder for Seema, senter for mangfoldsledelse. Hun var tidlig ute med å kritisere myndighetene for dårlig informasjonsarbeid mot minoritetsgrupper, og særlig eldre innvandrere.

– Når du er redd og i høyrisikogruppen og føler at myndighetene ikke kommuniserer med deg med relevant informasjon, så blir frykten enda større, sier hun.

Loveleen Rihel Brenna mener NRK burde utnyttet mangfoldskompetansen bedre under koronakrisen. Foto: NRK

Hun er glad for at NRK nå bruker sin mangfoldskompetanse og lager informasjonsvideoer på ulike språk, men mener at dette burde ha skjedd tidligere.

– Dette burde ha vært ryggmargsrefleksen og det burde vært ute fra dag én. Har du mangfoldskompetanse i alle ledd, så vet du at i en krise så bruker du den kompetansen du har på en annen måte enn å bare si at «vi har 20 forskjellige nasjonaliteter». Det er ikke godt nok, mener Rihel Brenna.

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, forklarer at man har laget innhold på flere språk så fort man har klart.

– Hovedutfordringen for både oss og myndighetene er at mennesker som bor i Norge og som ikke kan snakke norsk i liten grad bruker norske medier, derfor må vi tenke alternativt. Det er ikke tilstrekkelig å ha innhold på somali, om ikke det når frem. Men nå har vi informasjon på ulike språk, og håper i alle fall det når frem til noen.