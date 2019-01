Her er grunnen til at Satiriks saboterte Dagsnytt 18

– Det som skjedde var at jeg ble kasta ut av Dagsnytt 18 fordi ... jeg veit ikke hva jeg skal si ... fordi jeg er gæren i hue. That's it, ass. Hvis dere ser på Satiriks 25. januar på NRK.no, så vil du kanskje forstå litt mer.

Komiker Yousef Hadauoi er en del av det nye tv-programmet «Satiriks på ekte», som har premiere i kveld. Foto: NRK

Dette sa komiker Yousef Hadauoi etter at han ble kastet ut av en debatt i Dagsnytt atten denne uken.

Hadauoi var egentlig invitert for å diskutere den lave andelen av flerkulturelle komikere under Humorprisen, men i etterkant har det blitt klart at komikeren var der for å lage humor.

I kveld er det premiere på programmet, som heter «Satiriks på ekte». Episoden tar for seg den norske ulvedebatten.

I det aktuelle innslaget fra Dagsnytt atten kommer det frem at Hadauoi sitter og snakker med en animert ulv.

Dagsnytt atten-redaksjonen ble totalt overrumplet av Hadaouis humorstunt mandag denne uken. Du trenger javascript for å se video. Dagsnytt atten-redaksjonen ble totalt overrumplet av Hadaouis humorstunt mandag denne uken.

Måtte be om unnskyldning

Stuntet fikk mye oppmerksomhet, mesteparten negativt.

Både underholdningsredaktør Charlo Halvorsen og nyhetsprogramredaktør Kyrre Nakkim måtte ut og be om unnskylding.

– Vi legger opp til en seriøs debatt om det vi mener er et seriøst tema. Vi inviterer relevante deltakere og vi beklager at noen velger å bruike vår debattarena til humor, sa Nakkim til NRK.

Dagen etter stuntet ble prosjektleder i NRK Satiriks, Stig Morten Waage, kalt inn på teppet for å forklare seg overfor redaksjonssjefen i NRK Humor, Christina Rezk Resar.

Lurte TV 2-reporter

Før helgen ble TV 2s reporter utsatt for et lignende stunt av NRKs Satiriks-redaksjon. Journalist Finn Ove Hågensen ble avbrutt av et kobbel «journalister» som forsøkte å intervjue ham under hans direkterapportering på kanalen.

På spørsmål om det blir flere slike stunt fremover, svarer prosjektleder Halvorsen:

– Vi skal lage en ny serie med Satiriks hvor vi går mer ut i samfunnet og er utegående reportere. Nå følger jeg vi har gjort nok av dette for en stund, sier han.