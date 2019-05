Her er den store finaleguiden

Så var den her, «julaften» for alle som er godt over snittet glad i glam, glitter og glans. Kvelden det regner konfetti, og modulasjoner (altså toneartsskifter) blir akkompagnert av pyroshow tilsvarende små lands bruttonasjonalprodukt.

Elsk eller hat; her er den store guiden til Eurovision Song Contest-finalen 2019.

1. Malta

Michaela fra middelhavsøya Malta får æren av å åpne ballet. Tradisjonelt ikke sett på som en fordel, sist gang noen vant fra startnummer 1 var i 1984 (Herreys fra Sverige). Fargerikt show og ansett som et moderne, friskt pust her nede.

Malta har aldri vunnet, men de slår alle når det gjelder dedikasjon, med en seerandel på over 90 prosent av befolkningen.

2. Albania

Torsdagens største overraskelse, da den kvalifiserte seg. Mørkt, mystisk og dramatisk, og store stemmebånd som knapt får hvile i løpet av tre minutter. Men bortsett fra vanligvis rause naboer, forventes ingen stor poengfangst for Albania i år.

3. Tsjekkia

Bandet som har stjålet sceneshowet fra D'Sound i den norske finalen, er like gult i bekledningen i semifinalen, og like glade i smil og sinn.

Lake Malawi sjarmerer mange her i Midtøst-metropol Tel Aviv, men regnes ikke som en stor utfordrer.

4. Tyskland

Det er faktisk overhengende sannsynlighet for at Tyskland får sin tredje sisteplass i løpet av fire år.

Sangen «Sister» smelter ikke mange hjerter i Tel Aviv, og den som har satset penger på Tyskland, kan bli millionær i løpet av kvelden.

5. Russland

Gir et budsjett på 2,5 millioner dollar automatisk en god plassering? Det får vi vite når de som stemmer har vurdert russiske Sergey Lazarev sin fremføring. Samme karen var storfavoritt til å vinne i 2016, men endte skuffende, for ham, på en 3. plass.

Bookmakerne tror ikke Sergey får revansje i år, men alt annet enn topp 5 er likevel en overraskelse. Blinkende bokser, regn og torden sørger iallfall for nok av spesialeffekter på scenen.

SUPERSTJERNE: Sergey Lazarev er kanskje Russlands største mannlige popstjerne, og har et gedigent budsjett og sceneshow i ryggen. Foto: Andres Putting / Pressebilde

6. Danmark

«L'amour est pour toujours, et pour tour le monde». Kjærligheten er for alle, lyder Leonora når hun synger både på engelsk og noen gloser på fransk. Et frankofilt frieri som gir assosiasjoner til Eurovisions begynnelse, hvor franske ballader vant nesten hvert år.

Dansk møbeldesign er verdenskjent, men om den overdimensjonerte stolen Leonora har tatt med seg på scenen skaffer nok av stemmer til å vinne slaget om Norden, er uvisst.

7. San Marino

At den tyrkiske tannlegen Serhat tok seg til finalen, var en skrell av de sjeldne. Men kanskje var det mange som bli smittet av det smilet og det enkle mottoet «Syng na-na-na».

Det er bare andre gangen at San Marino tar seg til finale, de føler seg som Eurovision-mestere allerede.

8. Nord-Makedonia

Tamara, som har vært med før, synger om å være en stolt kvinne. Og landet som nå heter Nord-Makedonia ble ekstra «Proud» da denne store balladen tok seg til finalen.

En ballade med stor B, men dem er det mange av i år, uten at Tamara på noen måte har rmistet troen.

9. Sverige

Snakket om Sverige som gullvinner har stilnet litt, selv om John Lundvik og hans ferme og særdeles kraftfulle vokalister fortsatt har stemmebånd i storform. Vil en eventuell syvende svensk seier skaper hallelujastemning hjemme for denne gospellåten?

Sverige har iallfall gullblinkende lys i showet sitt, det er ingen tvil om hvilken pallplass de sikter seg mot. Og de vil med seier tangere Irland som mestvinnende nasjon (7 seire).

GULL-GOSPEL: John Lundvik deltar både som artist for Sverige og låtskriver for Storbritannia. Får søta bror sin 7. seier? Foto: Thomas Hanses / Pressebilde

10. Slovenia

Stillestående og søvndyssende, sier brutalt ærlige ekspert her nede i Tel Aviv. Men duoen tok seg like fullt til finalen, med lavmælte toner.

Men noe stemmeskred for Slovenia er alt annet enn ventet. En seiersodds på 200 ganger pengene, sier litt.

11. Kypros

Middelhavsøya stiller med Tamta, en skjønnhetens Afrodite som vil få testosteronet til å bruse hos den mannlige delen av publikum.

Hun stiller med Rihanna-aktige rytmer og svært så lettkledd. Man kunne tro hun vil spare tekstilutgifter på det nasjonale kringkasterbudsjettet, men det handler nok mer om å spille på sex og sensualitet.

12. Nederland

Den største favoritten til å vinne hele bøtteballetten, og han har klart å holde på favorittstempelet til tross for mange «angrep» fra de største konkurrentene hans.

Her er det en emosjonell ballade, og en pianomann med falsett av fløyel som serveres. Skal landet som vant sist gang i 1975, endelig kunne feire en seier i kveld? Bookmakerne er overbeviste om det, men de har tatt feil før.

STORFAVORITT: Du blir ikke rik hvis du har satset penger på at Duncan Laurence vinner. Hans mye ballade i dunkelt lys smelter mange hjerter. Foto: Thomas Hanses / Pressebilde

13. Hellas

Landet som pleier å by på ouzo- og partystemning i bidragene sine, har i år gått for en moderne ballade, blomstershow og brudekjole. Og hvorfor ikke slå til med litt fektedans på scenen? Forvent 12 poeng fra Kypros, det er en hellig og ubrytelig tradisjon at de gir hverandre tolv poeng.

14. Israel

Hvis du legger sammen Il Divo, Josh Groban og Paul Potts, får du den samlede mengden svulstighet som Israel serverer i år.

Han kan nok måtte slite med å stjele operastemmene fra Australia, når han står stille på scenen og ikke varter opp med en runddans i verdensrommet (se låt 25).

15. Norge

Keiino får pressesenteret til å danse, særlig under joikepartiet. Spirit In the Sky høres i heiser, taxier og nattklubber i Tel Aviv, og til tross for trøbbelet på juryprøven i går, har de klatret på bookmakerlistene.

Får vi poeng fra de vanligvis gniene svenskene, og kan det bli «La Norvege, douze points» minst en gang i kveld?

TRIO: KEiiNO-trekløveret er Norges musikalske ambassadører i årets Eurovision Song Contest. Før finalen er de på 9. plass på oddslistene. Foto: Thomas Hansens / EBU

16. Storbritannia

Michael Rice synger en låt skrevet av Sveriges sangfugl John Lundvik, dermed konkurrere svensken mot seg selv. Også dette bidraget dufter av gospel, og sjelden har en ballade fått større pyrokvote enn denne.

Men selv om Rice får ros for stemmebåndene sine, er det ingen som tror at den tidligere Eurovision-stormakten igjen blir blant gigantene i 2019.

17. Island

Islandske Hataris tar oss med i deres mystiske mørke, og deres antikapitalistiske, sadomasochistiske verden. Er det noe sagaøya i vest har lyktes med i år, er det å skille seg ut. Hatari er lærkledde, de går i strupen på Israel, og kaller seg den rosa elefanten i rommet. Proteststemmene kan bli mange, men kan det bli nok til å vinne?

OMSTRIDT: Islands Hatari skal ikke beskyldes for å være grå og anonyme. De er kritiske til staten Israel. Foto: RÚV

18. Estland

En svenske i svart skinnjakke for Estland. Men selv om vokalist Victor Crone er høy og mørk som en Stureplan-keiser, tar han ikke Eurovision-scenen med «Storm», som låttittelen indikerer. Det gjennomsnittlig musikalske øret har også fått med seg at han ikke har sunget klokkerent under prøvene, men kanskje treffer han tonene når det gjelder som mest? At Estland er i finalen, bør være en seier i seg selv, ifølge bookmakerne.

19. Hviterussland

Britney-pop framført av en sangerinne som treffer tonene når hun selv føler for det. Det sier iallfall strenge kritikere her nede. Artist Zena og låtprodusentene har garantert sett og hørt på berømte Spears, og håper at en hviterussisk krydret versjon av blondinen, samt litt bruk av bokser på scenen, vil gjøre susen. Men det tror ikke bookmakerne.

20. Aserbajdsjan

Landet i Kaukasus-traktene vil vise at de er med i tiden, ja, de slår til og med et slag for framtiden med sitt robotaktige sceneshow.

Landet har seilet opp som en av storfavorittene, og kan det bety lykke å ha samme startnummer som Alexander Rybak i 2009?

21. Frankrike

Omfavnelse av annerledeshet er Bilals motto og misjon med sitt Eurovision-bidrag. En danser med store former akkompagnerer han på scenen, og første gang «gimmicken» ble avslørt på scenen brøt pressesenteret ut i et løvebrøl av en applaus.

Frankrike har vært i dvale når det gjelder Eurovision-suksess, kan Bilal skaffe dem vind i seilene igjen?

22. Italia

Støvellandet sender en italiensk slager med Midtøsten-touch, passende nok når finalen avholdes i Israel. Mahmood synger om penger (Soldi), de to klappene er blitt en fast rutine i refrenget for et samle pressekorps.

Det glimrer i gull på scenen, men kan Italia levere edelt metall?

23. Serbia

Serbia er Balkan-balladenes hjemland, de vant med storslagne og mektige Molitva i 2007. I år er det Nevena Bozovic som med patos, krystallbelagt bakgrunn og store stemmebånd representerer balladenes Mekka.

Forvent sjenerøse nabostemmer fra eks-Jugoslavia, trolig er resten av Europa mer sparsommelige, Nevena er iallfall ikke spådd seierskandidat.

24. Sveits

Er du sugen på litt hoftevrikk i heimen på en lørdag? Da har du en utmerket anledning når Luaca Hani byr på latinske rytmer, fra Alpenes rike (det vil si, låtskriverne er nær sagt selvfølgelig fra Eurovision-stormakt Sverige). Et sent startnummer kombinert med smeltende sjarmørblikk har sendt Sveits opp til tredjeplass på bookmakerlistene.

HIMMELSK: Kate Miller-Heidkes sceneshow er alt annet enn jordnært. Australia har blitt nummer 2 i Eurovision, tar de stedet øverst på pallen i kveld? Foto: SBS

25. Australia

Ze-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hiiro! Gra-ha-ha-ha-ha-ha-vi-ty. Slik lyder refrenget til koloratursopranen Kate Miller-Heidke. Det er operapop, en prinsessekjole som endrer farge i takt med bakgrunnen, mens sangerinnen svever i verdensrommet fri for jordisk tyngdekraft (sangen heter da også Zero Gravity). Kate har vunnet hjerter i Tel Aviv, fordi hun utfører et av de mest spektakulære sceneshowene selv Eurovision noen gang har bydd på.

26. Spania

Miki er som spanske Eurovision-deltakere flest, en gladgutt.

Appausen starter i presserommet fra første tone da denne runger. Miki klatrer i trapper, og har lampen på i sitt lille scenehus. Armene og hoftene svinger, men svinger det nok til at Europa kaster seg over telefonen og stemmer?

Gjensyn med «gamle helter»

Og har du savnet den skjeggete karakteren Conchita? Vel, den østerrikske mannen med kjole og skjegg opptrer i pausen. Måns Zelmerlöw er også med, og synger den kypriotiske hiten fra i fjor, Fuego (Ild). Men hans berømte strekfigur har blitt igjen hjemme.

Og hadde du fortrengt Ukrainas fortsatt beryktede bidrag i 2007, vel så er du herved advart: Det kommer igjen.

Og det blir en rik dose Hallelujah, 40 år etter evergreen'en vant på hjemmebane i Israel!

Hva byr så dronningen av pop, Madonna på? Det er det ingen som vet, hun har gjennomført sine prøver i all hemmelighet. Men bli ikke overrasket om det blir det mest omtalte pauseshowet siden Riverdance i 1994.

Fra klokka 21 får vi iallfall svaret: Hvem vinner slaget om Norden? Og hvor forflytter verdens største sirkus seg til neste år, Amsterdam, Stockholm eller kanskje Baku? Den som følger med i kveld, får se.