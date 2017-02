Vigdis Hjorth har gjort det igjen.

Kun tre måneder etter at hun mottok Bokhandlerprisen for «Arv og miljø», har Hjorth muligheten til å vinne Nordens gjeveste litteraturpris – en pris som blant andre Tarjei Vesaas, Herbjørg Wassmo, Lars Saabye Christensen, Kjartan Fløgstad, Dag Solstad og Jon Fosse har vunnet, og som har røtter helt tilbake til 1962.

Romanen «Arv og miljø» har jevnt over høstet gode kritikker, men er også kjent for å ha vært såkornet til fjorårets voldsomme debatt om den såkalte «virkelighetslitteraturen», anført av Aftenpostens litteraturkritiker Ingunn Økland.

Se: Virkelighetslitteratur og krenking ble debattert i Debatten på NRK1 i november i fjor. Her kan du se programmet igjen.

Boka handler om en norsk familie under et arveoppgjør. NRKs litteraturkritiker Anne Cathrine Straume kalte «Arv og miljø» for «en glitrende» bok i sin anmeldelse.

Hjorth er i London

– Dette er svært gledelige nyheter. Vi kommer til å feire på forlaget i dag, men uten Vigdis Hjorth, dessverre, for hun er i London for å lansere den engelske versjonen av «Et norsk hus» i dag, sier forleggeren hennes Eva Grøner i Cappelen Damm.

Vigdis Hjorths bok «Arv og miljø» (2016).

Grøner sier imidlertid at Hjorth allerede er informert om nominasjonen, så forlaget har gjort klar en pressemelding med en uttalelse fra forfatteren selv:

«Å få årets Bokhandlerpris for «Arv og miljø» var en ære. At romanen nå er nominert til Nordisk råds litteraturpris, i selskap med så mange andre sterke stemmer, er overveldende. Dette er Nordens mest høythengende litteraturpris, og en slik nominasjon er stort for meg!»

Cappelen Damm skriver at «Arv og miljø» nå er trykket i over 65.000 eksemplarer, og at boken har ligget 23 uker på bestselgerlisten i Norge.

Det skal også være stor interesse for boken fra utenlandske forlag, og foreløpig er rettighetene solgt til Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland og Bulgaria.

Henrik Nor-Hansen er nominert for sin roman «Termin». En framstilling av vold i Norge». Han har, etter snart 20 år som forfatter, aldri før fått priser eller nominasjoner. Foto: Nina Kristin Nilse

Har aldri fått priser eller nominasjoner

Den andre prisnominerte fra Norge er Henrik Nor-Hansen med sin roman «Termin». En framstilling av vold i Norge».

Boka handler om en ung mann som på sankthansaften blir funnet bevisstløs og som i etterkant får nevropsykiatriske senskader.

«En utrivelig og svært leseverdig beretning om avstand og fremmedgjøring i det rike, vulgariserte samfunnet.», skrev NRKs litteraturanmelder Leif Ekle i sin anmeldelse i juli fjor.

Henrik Nor-Hansens bok «Termin». En framstilling av vold i Norge» (2016).

Den 84 sider lange romanen er gitt ut på Tiden forlag. Henrik Nor-Hansen er født i 1967, har base i Stavanger og debuterte som romanforfatter i 1996 med «Krater på krater». Han har også utgitt flere diktsamlinger.

Nor-Hansen er selv veldig overrasket over nominasjonen.

– Det er jo 20 år siden debuten, og jeg har fått lite oppmerksomhet før; verken priser eller nominasjoner, sier han.

Nor-Hansen tror ikke nominasjonen vil bety så mye for forfatterskapet, men han håper den kan føre til flere lesere og mer oppmerksomhet.

Forlagssjef i Tiden forlag, Richard Aarø, er vanvittig glad for anerkjennelsen.

– Det er veldig gøy at en forfatter som ikke har vært så høyt profilert tidligere endelig får velfortjent honnør. Det er ingen tvil om at Nor-Hansen holder et svært høyt nivå.

De andre nominerte

Det er nasjonale juryer fra de ulike nordiske landene som nominerer bøker til Nordisk råds litteraturpris. Fra de største språkområdene, herunder norsk, blir det hvert år nominert to bøker. Det er hverken nominert bøker fra det samiske språkområdet eller fra Grønland i 2017.

Danmark

«Vivian» av Christina Hesselholdt. Roman, Rosinante & Co, 2016.

«Erindring om kærligheden» av Kirsten Thorup. Roman, Gyldendal, 2016.

Finland

«Oneiron» av Laura Lindstedt. Roman, Teos, 2015.

«De tysta gatorna» av Tomas Mikael Bäck. Diktsamling, Schildts & Söderströms, 2016.

Færøyene

«Sunnudagsland» (Søndagsland) av Sissal Kampmann. Diktsamling, Mentunargrunnur Studentafelagsins, 2016.

Island

«Frelsi» (Friheten) av Linda Vilhjálmsdóttir. Diktsamling, Mál og menning, 2015.

«Og svo tjöllum við okkur í rallið: bókin um Thor» (Og så trille, tulle, ruller vi) av Guðmundur Andri Thorsson. Portrett, JPV, 2015.

Sverige

«Djupa, kärlek, ingen». Dikter 1992-2015 av Ann Jäderlund. Diktsamling, Albert Bonniers Förlag, 2016.

«Anteckningar om hö» av Birgitta Lillpers. Diktsamling, Wahlström & Widstrand, 2016.

Åland

«Jag är Ellen» av Johanna Boholm. Prosalyrisk beretning, Schildts & Söderströms, 2016.

Anbefalt videre lesning

Norske forlag vil ikke gi ut de beste barnebøkene: «Norske barn får ikke lese bøkene som er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Årsaken er enkel: Forlagene vil ikke ha dem.»