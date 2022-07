📒 «Brødrene Karamasov» av Fjodor Dostojevskij

Ei bok som jeg leste da jeg tok grunnfag i litteraturvitenskap i 1988, og som jeg nå leser på nytt, den gang som norsk pocketbok, nå i engelsk oversettelse på Kindle. Et personlig høydepunkt er Ivans tale og historien om Storinkvisitoren. Slett ikke så tungsindig og «russisk» som mange vil ha den til. Og en ganske så annerledes kriminalroman.

📒 «How to Spend £75 Billion to Make the World a Better Place» av Bjørn Lomborg

Her forventer jeg et alternativt og smått provoserende blikk på hvilke problemer det er som er viktigst å løse i verden, og i hvilken rekkefølge vi skal håndtere dem. Ifølge Lomborg og hans team kommer klimaproblemer et stykke ut i rekken.

📒 «The Lords of Easy Money: How the Federal Reserve Broke the American Economy» av Christopher Leonard

Uhyggelig godt timet om den avsindige økningen av pengemengden som den amerikanske sentralbanken har gjennomført, såkalte «kvantitative lettelser» og konsekvensene av dem. Hvis du lurer på hvor inflasjonen kommer fra, er dette boka å lese.

📒«Anomalien» av Hervé le Tellier

Eksistensialistisk fransk thriller om identitet og virkelighet, som passer å lese på stranden. Det er ikke så mange bøker du kan si det om! Jeg ville ha vært litt mer forsiktig med å plukke boken opp på flyplassen, da den handler om en flytur som ender fryktelig feil, med at passasjerene lander på den andre siden av Atlanteren. To ganger. Og hva gjør du når du oppdager at dobbeltgjengeren din har flyttet inn i huset ditt og i praksis overtatt livet ditt? (Les anmeldelsen)