Her er årets deltakere i Stjernekamp

I dag ble årets Stjernekamp-artister offentliggjort. Den populære sangkonkurransen ble ikke arrangert i fjor, blant annet på grunn av fotball-VM. Det var første gang siden 2012 at NRK ikke sendte Stjernekamp.

Lørdag 2. september er Stjernekamp tilbake på NRK. Da må deltakerne forberede seg på å framføre musikk i alle slags sjangre, underholde fra scenen og ta imot dommen fra ekspertpanelet.

Kåre Magnus Bergh er programleder i Stjernekamp for 11. gang. Ny, fast musikkekspert i dommerpanelet er Christine Dancke.

– Det jeg elsker med dette programmet, er man får komme så tett på artistene, sier Dancke.

Høstens temaer:

2. september, program 1: Egen sjanger

9. september, program 2: Rock

16. september, program 3: Norske favoritter

23. september, program 4: Opera

30. september, program 5: Hits fra 90-tallet

7. oktober, program 6: Country og gruppeoppgave

14. oktober, program 7: Hiphop og vise

21. oktober, program 8: Storband og latinopop med Forsvarets stabsmusikkorps

28. oktober, program 9: Musikal og hemmelig utfordring

4. november, program 10 - Finale

Ingen artister ryker ut i den første sendingen, men tar med seg stemmene fra publikum til neste episode. Der må den første artisten med færrest stemmer totalt forlate konkurransen.

VIRKELIG: Adrian Sellevoll er mest kjent fra reality-tv, men denne høsten skal han prøve seg på både musikal og country. Foto: Jonathan Kise / NRK

Årets artister

Slik presenterer NRK høstens artister:

Aleksander With - 36 år, fra Trondheim

Bare 16 år gammel imponerte Aleksander stort i Idol, der han gikk av med seieren i 2006. I finalen sang han låta A Little Too Perfect, som ble en monsterhit. I 2007 dro han på turné til Japan. Her gikk singelen The Other Side til topps på radiolistene og ble kåret til verdens beste poplåt. Han har også turnert med legender som Steely Dan og Babyface.

– Det føles veldig lenge siden jeg var med i Idol, så det blir spennende å gjøre dette igjen, sier With, som også har rukket å bli far siden han sist var i rampelyset.

Mia Gundersen - 61 år, fra Stavanger

Mia har preget norsk musikk, TV og teater i flere tiår. Hun startet som vokalist i rockebandet Asfalt tidlig på 80-tallet og solodebuterte med albumet Temptation i 1987. Tre ganger har hun deltatt i Melodi Grand Prix – i 1985, 1986 og 1996. Hun var dommer i Norske talenter på TV 2 gjennom ti sesonger, og deltok høsten 2021 som den rosa puddelen i første sesong av Maskorama på NRK.

– Jeg gleder meg mest til å prøve alle sjangrene. Gjennom min karriere har jeg gjort så mye forskjellig. Så dette blir gøy, sier Gundersen.

EHI - 30 år, fra Oslo (Stovner)

Som 15-åring ble Stian Ehiabhi Omole Jensen tatt inn i hiphop-kollektivet Forente minoriteter. Der fikk han jobbe med forbilder som Tommy Tee og Nasty Kutt. Han fikk muligheten til å opptre på store scener og ble også tatt inn i Gatekunst-prosjektet, der han utviklet seg som artist. I 2018 innledet EHI et samarbeid med produsenten Kim Ofstad og ble signert Tight Music. Sammen laget de i albumet Toni Braxton (2020), som ble nominert til Spellemann i kategorien Rnb/soul.

– Jeg har tenkt å vinne. Først og fremst. Gå cocky inn i det, og så heller ta det derfra, sier han.

Mari Bella - 18 år, fra Bryne

Mari Eriksen Bølla fikk sin første smak på artistlivet da hun som 10-åring kom på tredjeplass i Idol Junior på TV2 i 2014. Hun har vært aktiv innen sang, formidling, dans, teater og skapende virksomhet hele livet. I 2018 ble hun tildelt Drømmestipendet til unge kunst- og kulturutøvere. Hun ble plukket ut som delfinalist i Melodi Grand Prix 2022 med låta Your loss og lanserte sitt nye artistnavn Mari Bella.

– Jeg har et stort konkurranseinstinkt. Jeg vil gjøre det jeg kan for å beseire hver sjanger, sier Bella.

Damien - 37 år, fra Hønefoss

Martin Bråthen har drevet med musikk siden 12-årsalderen. Han står for en unik og kraftfull kombinasjon av rap, blues og rock, og han har en stor fanskare også utenfor landegrensene, som i Tyskland og USA. Damien gjør alt selv, fra låtskriving og produksjon til distribusjon. Han har også varmet opp for legender som Ghostface Killah, Talib Kweli, Jurassic 5, MF Doom og Mad Child.

– Jeg synger nattasang for barna mine hver natt, så dette blir lekende lett, sier rapperen.

Elle Maija Klefstad Bær - 31 år, fra Karasjok

Vokalisten og gitaristen fra Karasjok har markert seg innen samisk musikk siden tenårene og kombinerer joik, sang og gitarspilling. Som 16-åring ble hun gitarist i det samiske popbandet Rolffa, som fortsatt holder sammen i dag. I 2022 lagde hun musikk med Mustafa Hasan, kjent fra NRK-serien Uønsket og sin kamp for å få bli i Norge. Sammen opptrådte de på Riddu Riđđu-festivalen med en miks av rap og joik.

– Jeg har blitt litt mer ja-menneske de siste årene, så jeg tar rennefart og hopper i det, sier Bær.

Odd René Andersen - 54 år, fra Fredrikstad

Gjennom 33 år som artist har Odd René oppnådd et ry som Norges soul- og storbandkonge og en av landets ypperste vokalister. Han var frontfigur i bandet Dream Police på 80- og 90-tallet og slo for alvor gjennom da han ble soloartist i 1995. Under artistnavnet René Andersen utgav han da albumet Break of Dawn og året etter Good Company. Han har arbeidet med stjerner som Tina Turner, Paul McCartney og Joe Cocker og har også vært en hyppig gjest i ulike TV-programmer. I Stjernekamp har han tidligere sesonger vært med som sjangerekspert og mentor både i soul og storband.

– Det blir helt vemmelig å bli bedømt på den måten? Nei, jeg tror det blir bra. Konstruktiv kritikk må vi alle tåle, sier Andersen.

Melis - 33 år, fra Sandefjord

Før Lise Mæland som 20-åring kom på fjerdeplass i X Factor i 2009, hadde «den store stemmen fra Sandefjord» vært svært aktiv i det lokale musikk- og teatermiljøet. Senere har hun jobbet som teaterpedagog for og med barn, hatt roller som sanger og skuespiller i animasjonsfilmer og vært korist for artisten Gabrielle. I 2019 startet Lise soloprosjektet Melis hvor hun som artist og låtskriver skulle få slippe sin egenproduserte musikk. Musikken er sterkt vokalpreget med en 80-talls synth-sound, ispedd R&B-referanser som Melis vokste opp med på 90-tallet. Debutalbumet ble en døråpner for flere store samarbeid, blant annet med den verdenskjente produsentduoen Stargate.

– Jeg er veldig spent. Det skal bli så gøy å leke i sjangrene. Men mest er jeg veldig nervøs, sier Mæland.

Adrian Sellevoll - 25 år, fra Bergen

Adrian har siden 19 års alder gjort seg bemerket som realitydeltaker, modell, artist og låtskriver. Artistkarrieren skjøt fart etter hans første singel Ha meg i 2018. Senere fulgte millioner av strømminger, radiolistinger og energiske liveopptredener. Adrian startet i 2018 sitt eget plateselskap, Nonstop Music Norway. I april i år signerte han for Universal Music Norge. Han har mange millioner strømminger på Spotify med hits som Ha meg, JEG HATER DEG og Se meg. I juni i år slapp han låta Dø lykkelig.

– Er ikke dette reality?, spurte den tidligere reailty-kjendisen da han ble presentert som artist.

Tone Damli - 35 år, fra Sogndal

Tone ble hele Norges favoritt i 2005, da hun som 16-åring sikret seg andreplassen i Idol på TV 2. Senere samme år ga hun ut sitt første album, Bliss, som solgte til gullplate. Totalt har hun gitt ut fire popalbum, en samleplate og en juleplate på nynorsk. I 2009 deltok Tone i Melodi Grand Prix med Butterflies, som solgte til platina og lå 17 uker på VG-lista. I MGP endte låta på andre plass, bare slått av Alexander Rybaks Fairytale, som senere vant den internasjonale finalen.

– Det er grusomt, det vi skal gjennom. Men det er verdt det når man står der og skal fremføre, sier Damli.