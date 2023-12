I 24 dager har de kjempet seg gjennom julestrias mange aktiviteter og plikter. En etter en har de måttet ta julestrømpa si og gå, og dermed bli snytt for seieren i NRKs julereality, 24-stjerners julekalender.

Etter en intens finale mellom programleder Sarah Natasha Melbye og komiker Henrik Farley, var det sistnevnte som gikk seirende ut av konkurransen.

Sarah Natasha Melbye og Henrik Farley bare minutter før finalen startet. Foto: NRK

Nær ved å ryke ut

Farley ser tilbake på konkurransen med både skam og glede.

– Det har vært en skikkelig gøy å komme til finalen å få oppleve alle de sinnssyke oppgavene som Markus og resten av gjengen har funnet på.

Men konkurransens nedrigste øyeblikk skjedde allerede i første episode. Da var det pardanskonkurranse, og Farley endte opp med å danse med journalist Fanny Olsen.

– Jeg husker jeg tenkte at her er det to personer som har null kontroll. Det føltes litt som at den blinde leder den blinde, sier han.

Pardans-HenrikogFanny-24-stjerners-julekalender Du trenger javascript for å se video.

Den noe mislykka danseopptredenen holdt på å koste Farley videre deltakelse.

Men kjennskapen til Whams julehit «Last Christmas» reddet ham i «grip mikrofonen»-duellen mot Olsen.

– Det var flaks for meg at konkurransen ikke handlet om å synge riktig, for det jeg sang var: «Last Christmas you gave me my heart», som høres mer ut som en slags skrekkfilm.

Psykotisk overlevelsesmodus

Skrekkfilm eller ei – Farley kvalifiserte seg til videre deltakelse. Og skal vi tro han selv så var det nettopp denne episoden som fikk han i skikkelig kampmodus.

– Når man nesten ryker ut i første program, så tenker man litt sånn: «Nå må jeg skjerpe meg!»

– Dansing var det eneste jeg egentlig gruet meg til, så da var det verste over på en måte.

Henrik Farley og programleder Markus Neby. Foto: Aurora Berg Meistad

Han vil ikke si at han hadde noen form for taktikk i konkurransen, men følelsen han hadde i kampmodus beskriver han slik:

– Når jeg ser på programmet nå, er det flere ting jeg ikke kan huske å ha sagt i det hele tatt. Jeg gikk i en slags psykotisk overlevelsesmodus.

– Hørte et smell

Farley kan smykke seg med den tittelen «Årets julestjerne». Men finalen inneholdt dramatikk.

Der handlet det om å gjenskape Mr. Beans katastrofale julefeiring i filmen «Merry Christmas, Mr. Bean», og i kampens hete klarte Melbye å skli på kalkunkostymet sitt.

– Jeg hører et smell ved siden av meg, og der ligger Sarah på gulvet. Jeg ble veldig usikker på om jeg hadde dyttet borti henne eller noe. Jeg surret jo rundt med kalkunen på hodet, forklarer Farley.

Se den intense finalen i videoen under.

– Vi har en ny julestjerne! Du trenger javascript for å se video.

Det så ut som det gikk bra med Melbye, noe som også ble bekreftet etter en rask legesjekk av deltaker Katarina Flatland. Hun kunne bekrefte at det kun var snakk om to forslåtte knær.

Konfettiregnet var et faktum og i premie ventet det en intimkonsert med selveste Hanne Krogh i den originale vinterkappen fra «Reisen til julestjernen».

– Min akilleshæl er når noen synger til meg mens de har øyekontakt, og i dette tilfellet sitter jeg også alene på gulvet. Det var veldig hyggelig, men det var også ganske stressende, innrømmer vinneren.

Premien var en intimkonsert med Hanne Krogh som synger klassikeren «Sonjas Sang Til Julestjernen». Foto: NRK

– Mye sinne og frustrasjon

Programleder Markus Neby er godt fornøyd med andre sesong av julekalenderen.

Han vil oppsummere årets sesong som litt mer temperamentsfull enn det foregående.

– Som programleder opplevde jeg at deltakerne var mye mer konkurranseinnstilte i år. I fjor visste ingen helt hva de gikk til. I år var de kjent med konseptet og da skulle det vinnes.

Det var mye nerver, sinne og frustrasjon i gjengen. Det var veldig skremmende egentlig, men allikevel veldig bra, presiserer han.

Katarina Flatland i frustrasjon over egen evne til å krølle gavebånd. Foto: NRK

Årets sesong har sanket flere gode terningkast fra kritikerne, men også noen mer lunkne.

– VG sa jo noe sånt som: «Dette programmet er like unødvendig som en kasse julebrus» og det tenker jeg at ikke er så upresist, ler programlederen, før han legger til:

– Likevel er programmet et fint pusterom for folk i en ellers ganske mørk desember.

Men blir det ny sesong? Det kan ikke Neby svare på. Enda.