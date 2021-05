Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Seks personer står formelt som saksøkere, men i realiteten er det 1000 hytteeiere som nå saksøker staten.

De krever å få overnatte på fritidsboligene sine i Sverige uten å måtte gå i karantene når de kommer tilbake til Norge.

I februar bestemte Oslo tingrett at kravet om karantene ikke er godt nok begrunnet. Hytteeiere med hytter i Sverige vant altså over staten, selv om tingretten var under sterk tvil.

Staten anket saken samme dag, og i dag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Sannsynlig å få reise til Sverige snart

Helseminister Bent Høie møtte selv opp i rettssalen for å gi sin forklaring. Han sier det i dag ikke er aktuelt å gi de med hytter i Sverige særbehandling for å slippe karantene.

– Risikoen er knyttet til smittesituasjonen og hvor mange mennesker det omfatter. Når det er tillitsbasert, og ikke kontrollerbart, så vil det være en for stor risiko, sier han.

Han sier det i dag er for stor forskjell på smittesituasjonene i Norge og Sverige til at de vil åpne opp, men gir håp til de som etterhvert ønsker å reise.

– Vi ser på andre løsninger knyttet til reising. Slik som å bruke et koronasertifikat. Slik at de som har fått vaksine kan få unntak fra karantenebestemmelsene, sier han.

Et sertifikat skal være klart i starten av juni.

– Hvis vi kan få en gjensidig aksept fra landene, så kan vi åpne opp tidligere mellom våre naboland enn det som er Europas mål om å åpne i slutten av juni, sier Høie.

Dette handler søksmålet om:

I dag har nordmenn lov til å dra på dagsturer til fritidsbolig i Sverige og Finland, og komme tilbake uten å gå i karantene.

Men det er kun om de har nødvendig vedlikehold de må gjøre.

Reglene for karantene ble innført våren i fjor, og satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige. Foto: Tom Schandy

Dersom de sover over på hytta må de i karantene når de krysser grensa tilbake til Norge. Saksøkerne mener statens begrunnelse for å kreve karantene ikke er god nok.

De foreslår selv at de kan få forbud mot å ha nærkontakt med andre når de er i Sverige, og krav om å kjøre egen transport til og fra.

Finnes unntak

Det var 3. april i fjor det ble gjort unntak fra karantene dersom man reiste for å gjøre nødvendig vedlikehold.

– På det tidspunktet var det også hytteforbud i Norge, og vi ga unntak for slike type ting også i Norge. Det kom mye snø på slutten av vinteren i fjor, fikk vi en del henvendelser fra Nord-Norge og Mo i Rana, fordi mange hadde vinterhytter rett over grensen.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Kamilla Marie Johnsen

Han sier mange var bekymret for å ikke få igjen på forsikringen om noe ble ødelagt fordi de ikke kunne reise for å fikse det selv. Derfor åpnet de for unntak for nødvendig vedlikehold.

– Da var det viktig å gjøre den snever og stram som mulig.

Høie svarer nei på spørsmål om de følte seg juridisk pliktet til å gi dette unntaket.

Tre dager til ankesaken

Regjeringsadvokat Ida Thue har tidligere sagt at denne saken kan føre til at flere vil søke unntak fra karantenereglene.

Tirsdag skal Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet og Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet vitne i retten.