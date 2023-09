Help! Eksperter jakter i hele verden på Beatles-bassen som ble borte

Hvis du har vært bassgitaren til Paul McCartney, da har du vært med på mye moro. The Beatles-legenden kjøpte Höfner-bassen på Steinway Musikhaus i Hamburg i 1961, og betalte da rundt 400 kroner for den, ifølge BBC.

Det var ganske mye da, men det er ikke kostnaden som har plaget McCartney, det handler om den emosjonelle verdien. Og den var sikkert helt ålreit å spille på også, firestrengeren som blant annet var med på klassikere som «Love me do» og «She loves you».

Følte seg kulere

Etter å ha hatt gitaren i bassporteføljen i åtte år, ble den borte i 1969. Nick Wass har tidligere jobbet 12 år for Höfner og har nå startet en global jakt på bassen sammen med to journalister.

Det var ikke bare lyden McCartney likte. Han følte seg også kulere med den.

– Jeg er venstrehendt, og denne var symmetrisk. Da så jeg mindre teit ut. Jeg ble umiddelbart forelsket i den, sier Macca ifølge The Guardian.

Paul McCartney viser fra bassen sin til programleder Ed Sullivan i New York i 1964. Foto: AP / NTB

Wass forteller at han nylig pratet med McCartney om bassen, og at det var da tanken om den verdensomspennende jakten ble født.

Gravejournalistene skal «etterforske» og så skal Wass sjekke ektheten hvis de får tips eller kommer over potensielle kandidater. Det har vært mange rykter opp gjennom åra, men den er fortsatt sporløst forsvunnet.

– Noen vet noe

– Selv om ingen vet hva som egentlig skjedde er det sannsynlig at den ble stjålet. Men et eller annet sted der ute er det noen som vet, sier Wass, som har opprettet nettsida The Lost Bass.

Wass har også skrevet en dypere analyse av Höfner 500/1 Violin Bass for Guitar World.

Paul McCartney kom seg videre i livet, og laget noen hits også seinere i karrieren, for å si det forsiktig.

– Jeg har eid en Höfner siden jeg startet, men den gamle er fortsatt favoritten min, har McCartney sagt.

The Beatles ble oppløst i 1970, altså ikke lenge etter at bassen forsvant – uten av bruddet hadde noen sammenheng med det.

I nesten et tiår trollbandt engelskmenene verden med musikken, som ble produsert i et intensivt høyt tempo.