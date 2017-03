Helleland advarer mot misbruk av «falske nyheter»

– Man skal være veldig forsiktig med å definere en falsk nyhet ut fra at man ikke liker premisset eller vinklingen på en sak, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til fagbladet Journalisten.

Torsdag talte Helleland på fagbladets jubileumskonferanse, der hun viet store deler av sin gratulasjonstale til å advare mot fremveksten av «falske nyheter».

Advarte mot begrepsmisbruk

Advarselen gikk ikke minst til Hellelands egne politikerkolleger, som Helleland mente må passe seg for å stemple nyhetssaker de ikke liker som falske nyheter.

«Vi politikere skal være veldig nøye med at når vi er forbannet over at dere legger et feil premiss til grunn for en sak eller at dere lager det som etter vårt syn er en veldig dårlig vinkling, så handler det ikke om falske nyheter. Dette er det utrolig viktig å skille på. Vi må holde oss for gode til å misbruke det begrepet,» sier Helleland i talen, som er gjengitt i sin helhet på nettstedet Mediedebatt.

Vil skille mellom feil og feilinformasjon

Begrepet falske nyheter kom inn i dagligtalen under fjorårets amerikanske valgkamp, etter at en rekke misvisende nyhetssaker om de to presidentkandidatene fikk stor spredning i sosiale medier.

Denne vinteren har imidlertid begrepet blitt hyppig brukt som skjellsord av en rekke norske politkere, om alt fra vinklinger de ikke liker til nyhetssaker som inneholder faktafeil.

Det er en debattform statsråden for mediefeltet ikke kan stå inne for.

«Vi kommer til å fortsette å være forbannet fordi dere setter oss i et dårlig lys. Men det er jobben deres, og det må vi forholde oss til. Men vi må skille klart mellom hva som er systematisk og bevisst manipulasjon av informasjon og dårlig framstilling,» sa Helleland i talen.