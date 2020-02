Zellweger og Phoenix fikk Bafta

Renée Zellweger ble søndag tildelt Bafta-pris i klassen beste kvinnelige skuespiller. Prisen for beste mannlige skuespiller gikk til Joaquin Phoenix. Zellweger fikk prisen for sin rolle i filmen «Judy», som er et biografisk drama om den amerikanske sangeren og skuespilleren Judy Garland (NTB).