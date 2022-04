Heine Bakkeid tildelt årets Riverton-pris

Rivertonprisen, eller «Den gylne revolver» som den egentlig heter, deles ut av en uavhengig litterær jury bestemt av Rivertonklubbens styre. Prisen tildeles årets beste norske krimbok, og har blitt delt ut siden 1972.

Rivertonprisen for 2021 gikk til Heine Bakkeid for boken «St. Avenger».

– Det er en stor anerkjennelse. Jeg har vært nominert før, men det er veldig gøy å vinne, sier Bakkeid.

Han debuterte i 2005 med den humoristiske science fiction-romanen «Bobejim – spesialagenten». Boken Bakkeid vant for, «St. Avenger», er hans fjerde kriminalroman. Krimbøkene hans er utgitt i 18 land. Han er glad det var nettopp denne boken han vant for.

– Jeg bruker litt mer tid enn andre, og har brukt mye tid på denne boka her. Jeg er veldig glad juryen ser det jeg har brukt tid på også. Det motiverer meg til videre arbeid.

Juryen begrunner tildelingen slik:

– Den må leses, langsomt; ikke minst gjelder det kapitlene om fortidshendelser som er avgjørende for alt som skjer på nåtidsplanet. Alt betyr, alt henger sammen. Og alt er velstrukturert og velskrevet. Det er slik en glede å gi Rivertonprisen for 2021 til Heine Bakkeid for romanen «St. Avenger».

– Jeg er veldig enig med juryen, legger en lattermild Bakkeid til.

Det er Rivertonklubben som deler ut prisen. Foto: Ana Leticia Sigvartsen / NRK

Trofeet er en forgylt revolver. Hvordan han skal få med den gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen er han spent på.

– Jeg har gått gjennom alle tenkelige scenarioer og ringt Norwegian. Han jeg snakket med lovte at det skulle gå bra og ønsket med lykke til mens han lo litt. Revolveren er jo plombert.

Rivertonprisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Disse var nominert

Blant de som var nominerte til prisen var Anne Holt, som vant prisen i 1994 for «Salige er de som tørster».

I tillegg til Holt, og vinneren Bakkeid, var Terje Bjøranger for «Kalifatet», Samuel Bjørk for «Ulven», og Jan-Erik Fjell for «Ringmannen» nominert til prisen.

– Jeg er nordlening, og vi er alltid utmyke. Jeg er stolt over å være i denne gruppen, og bli valgt ut som vinneren, sier prisvinneren.

I fjor var det Sven Petter Næss og «Skjebnesteinen» som vant prisen. Tidligere har forfattere som Jo Nesbø, Unni Lindell, og Karin Fossum blitt tildelt prisen.