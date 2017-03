Hege Duckert slutter som kulturredaktør i NRK

– Å gå fra stillingen som kulturredaktør har vært et vanskelig valg, sier Hege Duckert til NRK.

Duckert fikk sommeren 2016 innvilget ett års velferdspermisjon fra stillingen som kulturredaktør for å bo i Brussel der ektemannen arbeider som rådgiver for Jens Stoltenberg i Nato.

Nå ønsker hun å bli værende i den belgiske hovedstaden, og har fått innvilget utvidet permisjon fra NRK – men ikke fra stillingen som redaktør for Kulturavdelingen.

– Vi har en datter som begynte på skolen i fjor høst, og som trenger spesiell oppfølging, utdyper Duckert om avgjørelsen.

Har satt spor etter seg

Hege Duckert har vært kulturredaktør i NRK de siste sju årene, etter mange år i tilsvarende stilling i Dagbladet.

– Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått jobbe så lenge med alle de flinke menneskene i Norges viktigste kulturavdeling, sier hun.

Direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, har stor forståelse og respekt for Duckerts valg.

– Det er synd at NRK nå mister en kulturredaktør som har satt tydelig spor etter seg. Hege har løftet kulturinnholdet gjennom mange år som leder for en av NRKs største kulturavdelinger, sier Fürst Haugen.

Stillingen lyses ut

Marius Hoel fortsetter som fungerende kulturredaktør i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

NRK er inne i en omfattende omstillings- og nedbemanningsprosess. Fürst Haugen sier det er lagt ambisiøse planer for Kulturavdelingen i tiden som kommer, og at behovet for langsiktighet i avdelingen er viktig.

– Stillingen som redaktør lyses derfor ut i løpet av kort tid, sier hun.

Marius Hoel fungerer som leder for kulturavdelingen under Hege Duckerts permisjon, og fortsetter som fungerende kulturredaktør frem til stillingen er besatt.

Hege Duckert vil få nye oppgaver når hun kommer tilbake til NRK.