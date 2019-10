HBO Nordic skrur opp prisen

Mandag sendte HBO Nordic ut en e-post til sine kunder om at de nå vil sette opp månedsprisen fra 99 kroner til 109 kroner i måneden.

«Grunnen til prisøkningen er at vi trapper opp vår produksjon av kvalitetsserier slik at vi kan tilby deg enda flere amerikanske HBO-produksjoner som «Watchmen» og «Chernobyl», så vel som en rekke lokalt produserte HBO-serier som «Beforeigners» og «Gösta», i de kommende månedene», står det i mailen sendt til kundene.

I oktober ble det klart at staten ville tvinge strømmetjenester som HBO og Netflix til å lage flere norske tv-serier.

HBO Nordic svarer ikke konkret på spørsmål om prisøkningen har sammenheng med at pålegget fra Kulturdepartementet.

I en e-post skriver srømmetjenesten at de har opplevd økt etterspørsel etter TV-serier, og at de derfor har økt produksjonen både i USA og lokalt i Norden og Norge.

«Vi har justert pris i henhold til disse investeringene, og gleder oss veldig til å tilby et enda større utvalg av nye og spennende serier, dokumentarer og filmer til våre brukere», avslutter de.

Strømmetjenesten lanserte sin første norske serie, «Beforeigners», tidligere i høst. Den satt da ny strømmerekord for HBO i Norge.

Netflix varslet mulig prisøkning i fjor

Også Netflix har varslet mulig prisøkning, som følge av et EU-krav om minst 30 prosent europeisk innhold hos strømmetjenestene.

I oktober sa Netflix til NRK at de allerede har flere norske produksjoner i produksjon, men svarte ikke på om det betyr prisøkning.

Kulturminister Trine Skei Grande sa til NRK i oktober at de så på hva andre land i Europa gjør for å få lokalt produserte filmer og serier.

– Dette for å sørge for at strømmetjenestene også bidrar i norsk kulturskaping og norsk filmskaping, sa hun da.

– Forbrukerne må ta regningen

Direktør i Virke Produsentforening, Åse Kringstad, jublet over nyheten da den kom. Hun pekte også på at flere strømmeaktører allerede hadde begynt å satse på norsk innhold.

– Så hvordan dette vil slå ut for forbrukeren, kan man bare spekulere i, sa hun da.

Hans-Petter Nygård-Hansen mente da at det var naturlig at det var forbrukeren som måtte ta noe av regninga.

– Når kostnadene for Netflix går opp, og de blir pålagt å produsere mer, er det naturlig å anta at det vil komme til oss, sa han da.