Torsdag kveld kunne Håvard Løvnes endelig slippe løs hemmeligheten han har båret i et halvt år: han er vinner av Portrettmesterskapet 2023. Men det var ikke gitt at det var han som kom til å gå av med seieren.

– Holdt på å pisse på meg

Våren 2023 var opptakene til serien i full gang, men uten Løvnes. Han hadde sendt inn en søknad, men var ikke en av kunstnerne som ble valgt ut. Det var først da en annen deltaker trakk seg at han fikk en telefon med spørsmål om han kunne stille.

– Jeg holdt på å pisse på meg da de ringte, forteller han.

En uke seinere ble en smånervøs Løvnes sendt til Bergen der han skulle male Kamelen på fire timer. Maleriet hans tok ham videre til semifinalen.

Håvard Løvnes malte Kamelen i Portrettmesterskapet. Foto: NRK/Nordisk Banijay / Tobias Eidsaa Borresen

– Kamelen var en fantastisk fin fyr, og Trude Drevland fylte rommet med utrolig deilig energi.

Kampen om konsentrasjonen

Løvnes har hele tida vært åpen om at han har ADHD. For de fleste er det utfordrende å bruke kort tid på et portrettmaleri, men har man en uro i kroppen er fire timer nær grensa av hva man klarer å være konsentrert.

Håvard Løvnes i et konsentrert øyeblikk. Foto: Nordisk Banijay/NRK / Tobias Eidsaa Borresen

– Det kan være en kamp å jobbe for maleriet. Hjernen roper «hvor er belønningen min? Skal du ikke ha en kopp kaffe nå? Skal du ikke ha en pause nå?» Man må være veldig strukturert.

Dramaet publikum ikke fikk sett

Maleriet hans av Abid Raja i semifinalen tok ham til finalen.

Da Linn Skåber satte seg i stolen som modell i finalen ble det imidlertid litt mer utfordrende enn Løvnes hadde sett for seg. Ikke fordi Skåber var vanskelig å ha med å gjøre. Løvnes roser henne som en perfekt modell. Motstanden lå i ham selv.

Linn Skåber fikk masse skryt og ble kalt den perfekte modell av kunstnerne i finalen av Portrettmesterskapet. To bamser medsendt fra dattera var god støtte for Håvard Løvnes i finalen.

– Jeg drev og malte Linn Skåber, og det gikk veldig bra. Og så kom jeg til et punkt der jeg tenkte at nå tør jeg ikke mer.

Han stivna helt.

Løvnes forklarer at han har en gyllen regel som sier at man aldri skal begynne å tenke på sluttproduktet når man maler, men å fokusere på prosessen. I en finale der man bare har fire timer til rådighet var det imidlertid lettere sagt enn gjort.

– Men det er jo likt for alle, så det var en utrolig spennende måte å få prøvd seg på. Da ser man hva man har i seg.

Løvnes ble stående fast, og det tok litt tid før han kom seg videre.

– Det var en tung prosess det der på slutten.

Håvard Løvnes malte Linn Skåber i finalen av Portrettmesterskapet. Den første han malte var Kamelen. Et bilde som tok Løvnes til semifinalen. I semifinalen malte Løvnes Abid Raja, et bilde som ga ham finaleplass.

Seansen der Løvnes stivna foran lerretet var det imidlertid ingen av TV-seerne som fikk med seg, da det ikke kom med i finaleprogrammet. Han fortalte det heller ikke til noen underveis.

– Jeg tror nok jeg var ganske bevisst på at jeg skulle holde motet oppe hele veien, og derfor sa jeg ikke noe om redselen som kom krypende underveis.

Men da programleder Mikkel Niva leste opp at det var Håvard Løvnes som hadde vunnet Portrettmesterskapet 2023, var problemene fra finalen glemt.

Øyeblikket da Håvard Løvnes ble kåret til vinneren av Portrettmesterskapet. Foto: Nordisk banijay/NRK / Tobias Eidsaa Borresen

«Vinneren av Portrettmesterskapet 2023, er en maler som har vist konsekvens og kvalitet gjennom hele konkurransen. Kunstneren har full kontroll over virkemidlene, et presist blikk og en konsekvent palett.» Dommernes begrunnelse

Den ferske vinneren kommer til å være en travel mann framover, med utstillinger både i Trondheim og Oslo. Han skal også være med når deltakerne i Portrettmesterskapet arrangerer en egen utstilling i slutten av oktober.

– For meg så er dette en stor mulighet for at folk skal oppdage kunsten min.