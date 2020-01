Harvey Weinstein kan bli dømt til livsvarig fengsel, men han kan også gå fri. Det gjør han hvis juryen aksepterer at han bare har gjort det mektige menn i Hollywood har gjort til alle tider – gitt inntrykk av at man kan bytte sex mot en filmrolle.

Eller, som hans advokater sier:

– Han er en synder, en serieflørt, men han er ikke en voldtektsforbryter. Alle kvinner han har hatt sex med, har sagt ja. Sier de noe annet, så lyver de.

Glamouren fra Cannes i 2013 er borte. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Symbolsak

Mandag startet straffesaken mot filmprodusent Harvey Weinstein, som ankom retten med en gåstol. To år etter at The New York Times og The New Yorker publiserte flere veldokumenterte anklager mot ham, med eksempler som strakk seg over mange år.

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus B. Vance, har reist sak på vegne av to av disse kvinnene. Men de to representerer absolutt ikke bare seg selv.

De representerer mer enn 80 medsøstre som i løpet av disse to årene har stått frem og beskyldt Weinstein for å ha utnyttet sin maktposisjon til seksuelle overgrep og trakassering.

De representerer hundre år med Hollywood-historie der en undertrykkende mannskultur nokså uimotsagt har fått spille hovedrollen.

Pluss alle de kvinnene – verden rundt – som har gjenkjent andre menn i Weinsteins metoder.

Denne rettssaken er rett og slett mye større enn mannen selv. I løpet av de neste åtte ukene står dette tiårets symbolsak for retten. Det amerikanske rettssystemet møter #metoo, og det kommer til å bli et rettsdrama på et nivå bare Hollywood kan hamle opp med.

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein risikerer fengsel på livstid dersom han blir dømt. Foto: Timothy A. Clary / AFP

2000 mulige jurymedlemmer

Første akt starter på sakens annen dag. Da skal det velges tolv edsvorne kvinner og menn til juryen. Det kommer til å ta to uker. Mer enn 2000 mulige jurymedlemmer er innkalt. Etter hvert kommer hver og en av dem til å bli målt og veid ut ifra kjønn, hvilke holdninger de har til Weinstein og #metoo, og om de selv er blitt utsatt for overgrep.

Sjelden har en jurysammensetning vært viktigere. Aktor og forsvarer kommer til å saumfare enkeltpersoners sosiale medier for å finne mulig forutinntatthet. Etter all den oppmerksomheten denne saken har fått, er det nesten umulig å tenke seg at noen kan være nøytrale.

Og det er ikke bare Harvey Weinsteins og #metoos skjebne som står på spill, det gjør også det amerikanske rettssystemet:

Hvorfor ble ikke Weinstein tatt på et mye tidligere tidspunkt?

Hvilke rettigheter har hans ofre?

Nådeløs utspørring

Akt to i dette drama kommer ikke til å bli mindre krevende. Særlig for de to kvinnene som møter Weinstein i retten. Den ene er fortsatt anonym. Hun anklager ham for voldtekt. Det skal ha skjedd på et Manhattan-hotell i 2013. Den andre heter Mimi Haleyi. Hun var produksjonsassistent i Weinsteins filmselskap, og hun påstår at han tvang henne til oral-sex, hjemme i hans leilighet i New York i 2006.

Det er ventet at Harvey Weinsteins forsvarer, Donna Rotunno, kommer til å være nådeløs i sin utspørring av de to i retten. Deres etterrettelighet skal undergraves. Mye står og faller på definisjonen av frivillighet og tvang.

I tillegg er det innkalt tre nye vitner. Navnene deres er fortsatt ukjent, men rollene deres er helt klare. Gjennom dem skal juryen overbevises om at det er et mønster som går igjen i måten Harvey Weinstein siket seg sex på. Hvordan han brukte sin egen makt og posisjon.

Dette er særlig viktige vitner for aktoratet, med den tidligere aktoren i drapssaker, Joan Illuzzi, i spissen.

Dokumentar på NRK TV: Harvey Weinsteins fall

Skuespiller Rose McGowan var en av de første kvinnene som stod frem med anklager mot Weinstein. Her er hun på vei til retten mandag. Foto: Kena Betancur / AFP

Forhandler om forlik

Da 81-åringen Bill Cosby ble dømt til fengsel, høsten 2018, var det nettopp mønstret og gjentagelsen i hans mange overgrep som til slutt felte ham.

Det sier seg selv at det er en krevende sak juryen skal bedømme. Det er ingen tekniske bevis, og av erfaring vet alle at kvinner sliter med å bli trodd i overgrepssaker. Derfor har også flere kvinner trukket seg, men også på grunn av de kolossale følgene den kan ha for dem.

Samtidig sitter en Harvey Weinstein der, med et forsvar som også kommer til å handle om en #metoo-bevegelse som de mener har gått alt for langt, og som i Weinsteins tilfelle for lengst har fratatt ham all troverdighet, nesten alt han eide, all ære, ekteskap og venner.

Mens rettssaken går for åpne dører og en enorm medieoppmerksomhet, jobbes det fortsatt med å få til et forlik med 30 andre av Weinsteins anklagere. 25 millioner dollar er inne i forhandlingene. De skal fordeles på ofrene og deres advokater.

Avtalen blir bare noe av hvis samtlige anklagere skriver under. Men det er en vond avtale å svelge, fordi Harvey Weinstein nekter å erkjenne skyld, og fordi pengene kommer fra hans forsikringsselskap – ikke fra ham selv.

Politiet i Los Angeles jobber fortsatt med åtte andre overgreps-anklager mot Weinstein, og mandag kveld ble han siktet i to av de sakene.

Uansett hva juryen på Manhattan denne våren bestemmer seg for, Harvey Weinstein har skrevet seg inn i historien. Og historien har lært.

Men noen stolt historie, det er det ikke.