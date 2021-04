Harselerer over statens salg av kulturbygg

– 200 millioner? Det er for lavt. Jeg gir 500 millioner. Har du vipps?

Tobias Santelmann spiller en privat kjøper som gjerne vil sikre seg landemerket i St. Olavs gate 32, naboeiendommen til Slottet i Oslo. Studenter ved Kunsthøyskolen er forbannet. Så sinte er de at de har brukt sine kunstneriske virkemidler i opprøret mot statens salg av prakteiendommen, bygget mot slutten av 1800-tallet. Det er blitt både film og kunstutstilling.

Bygget i St. Olavs gate 32 i Oslo skal selges med en prisantydning på 200 millioner kroner. Bygningene er bygget på slutten av 1800 tallet og Kunstakademiet har holdt til i en del av bygget i mange år. Foto: Karen Riekeles Frivik/NRK

Skakkjørt politikk

– Vi har villet sette lys på hvor skakkjørt denne politikken rundt eiendomsmarkedet er, sier Vilja Sylvareik som er student ved Kunsthøyskolen. Hun vil ikke at dette bygget skal selges.

Hun understreker at hun vil at politikken skal endres, fordi dette salget sier mye om hvordan kulturarven forvaltes.

– Det ligger mye historie i dette bygget, sier medstudent Elise Nohr som synes det er veldig uheldig at bygget skal selges til private.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup forstår studentenes harme, men sier alternativet hadde vært å bruke bygget til statlige kontorplasser. Da er det bedre å selge, mener han.

– Staten investerer veldig mye i eiendom. Da er det også nødvendig at vi selger bygg vi ikke har bruk for selv, sier Astrup. Han tror andre aktører enn staten kan fylle bygget med liv og aktivitet.

Vil dere stille noen betingelser til kjøper?

– Jeg tror de som kjøper et sånt bygg, kjøper det for å bruke det til vanlige kontorarbeidsplasser, sier han. Prisantydningen er 200 millioner kroner, men det er vanskelig å vite hva et slikt bygg vil gå for, innrømmer han.

Opp i Stortinget

Partiet Rødt vil ta problematikken opp i Stortinget. Partiet forlanger å få vite hvem som er med i budrundene.

– Mens oljefondet kjøper seg opp i eiendom utenlands, selger regjeringa unna statlig eiendom i Norge. Nå går de også løs på kulturarven, og det er irreversibel galskap, sier Bjørnar Moxnes, lederen i Rødt.

– Hvis Statsbygg nå selger til en eller annen Exit-type er dette bygget tapt for alltid, mener han.

Nikolai Astrup sier det er farlig å tro at det bare er staten som kan forvalte slike bygg, og har stor tro på at bygget vil fylles med aktivitet til det beste for byens beboere.

Helle Siljeholm er kurator for utstillingen studentene forbereder i bygget der Kunstakademiet holdt hus i over tretti år. Utstillingen skal vise kunst som er blitt laget der i alle disse årene og skal også rette fokus på byutvikling.

– Det er veldig lite ambisiøst å selge dette bygget, mener hun. For egentlig skulle dette området midt i byen vært et pulserende miljø. Nå vet ingen hva det blir, legger hun til.

