– Folk som kjenner meg, vet at jeg er en ganske privat person. Å snakke om dette, så åpent og inngående, er ikke noe jeg trodde jeg ville gjøre, sier Bouhlou i podkasten.

Det var i fjor at paret ventet sitt andre barn. Seks uker før termin oppsto komplikasjoner, og sønnen deres kom til verden i et akutt keisersnitt.

Gutten, som fikk navnet Tobias, klarte ikke å puste og ble lagt inn på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet. Han lå på respirator og ble operert gjentatte ganger. Etter to måneder bestemte legene seg for å avslutte behandlingen. Og Tobias døde.

Harald Eia og samboeren Nadina Bouhlou forteller om tapet av sønnen i NRKs podkastserie «Tobias». Foto: Kine Jeanette Solberg / NRK

Vil være åpen om situasjonen de havnet i

– Jeg er veldig stolt av Tobias. Han var fantastisk! Det var så få som ble kjent med ham, derfor føles det fint å fortelle om ham, forteller Bouhlou og sier det er en av årsakene til at hun takket ja til å være med på denne podkasten.

Videre forteller hun at da Tobias ble født, var hun desperat etter å finne informasjon som kunne hjelpe henne i å orientere seg i situasjonen de hadde havnet i og følelsene den brakte med seg. Hun håper podkasten kan hjelpe andre som havner i samme situasjon.

– Jeg googlet, jeg leste artikler, jeg leste bøker, og jeg lette over alt etter noen som hadde lignende erfaringer. Noen som hadde opplevd det vi opplevde. Men jeg fant ikke nok.

I podkasten forteller Harald Eia at han også hadde lyst til å formidle at det aldri er feil å bry seg.

– Det er så lett å trekke seg litt tilbake. Man vet ikke helt hva man skal si, man blir ubekvem og tenker at de som er midt i tragedien har nok med sitt. Men det er aldri feil å sende en SMS, eller å spørre hvordan det går.

– En hilsen på døra, en melding, en klem, ikke noe av det er feil, sier Eia.

Samme podkastjournalist som står bak «Koht vil leve»

Det er NRKs podkastjournalist Joachim Førsund som forteller denne historien. Han har vært en god venn av Eia og Bouhlou i mange år.

– Da dette skjedde, reagerte jeg som alle Eia og Bouhlou venner gjorde: Vi var redde, fortvila og vi syntes forferdelig synd på dem.

– Men så vokste det fram en annen følelse også: Jeg var vanvittig imponert over hvordan de håndterte situasjonen. De holdt oss oppdatert, var åpne om følelsene sine og inviterte oss til sykehuset.

Da alt var over, og livet liksom skulle gå videre, så spurte han om de ville dele dette med enda flere enn de nærmeste.

– Jeg tenkte at siden denne åpenheten hjalp oss, så ville den kunne hjelpe andre også.

Førsund står fra tidligere blant annet bak podkaster som «Det svarte flagget», «Familiene på Orderud» og «Koht vil leve».

Viktig med åpenhet

Generalsekretær Trond Mathiesen i Landsforeningen Uventet barnedød, synes det er positivt at det blir mer åpenhet rundt det å miste et barn. Han ser viktigheten av at kjente mennesker formidler sine historier når livet er vanskelig, og mener det kan gi legitimitet til at andre kan føle det er aksept rundt det å dele sine historier.

– Vi vet at det er mange som synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til noen som har mistet et barn, og hvordan de blant annet kan være til hjelp.

– Jeg tenker at denne podkasten kan gi en åpning til at vi andre i samfunnet kan begynne å prate om barnedød – og om sorg. Sånn sett også bidra til at vi andre kan bli mer forberedt på hvordan vi kan være til hjelp hvis noen i vårt nettverk mister et barn.

Elin Vestmo er intensivsykepleier på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet og behandlet Tobias. Hun var sammen med familien dag og natt, og synes det er fint å høre at paret har valgt å være åpen om det de har vært gjennom.

– Å høre foreldre som selv har mistet et nyfødt barn si at livet kan bli godt igjen, vil kunne gi andre som rammes tilbake troen på tilværelsen.

– Det er så mye mer effektfullt enn når vi i helsevesenet sier det samme, avslutter hun.