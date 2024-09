Har valgt tre forslag til 22. juli-minnested i Regjeringskvartalet

Juryen har nå valgt ut tre forlag til 22. juli-minnested foran Regjeringskvartalet.

Oppgaven var å lage nasjonalt, permanent minnested etter terrorangrepet.

Slik ser de tre topp­forslagene ut:

«En minnelund for 22. juli» av Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange. De vil lage et frossent landskap som gir varme og fremtidstro. Foto: Skisseforslag / Henning Sunde, Hanne Tyrmi, Rainer Stange Matias Faldbakken står bak skissen «En opprettholdelse». Ideen kom fra stålriggen som ble bygget for å flytte Pablo Picasso-verket fra den revne Y-blokka. Foto: Matias Faldbakken / KORO Dette forslaget er laget av Raqs Media Collective. Tid og bevegelse blir tema, i form av klokker og fugler. Foto: Skisseforslaget / Raqs Media Collective; Jeebesh Bagchi, Monica Narula & Shuddhabrata Sengupta

– Vi er veldig glade for at vi kom fram til disse tre forslagene, for vi synes alle sammen har store potensialer i seg, sier tidligere Oslo-ordfører Marianne Borgen, som er leder av juryen.

Representanter fra AUF og Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli er også med. Det statlige organet Kunst i offentlige rom (KORO) har ansvar for all kunst som skal inn i det nye regjerings­kvartalet.

Marianne Borgen leder juryen som til våren skal velge et minnested til Regjeringskvartalet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vil involvere folket

Minnestedet skal dekke flere funksjoner, forklarer Borgen:

– Selvfølgelig skal det være et sted for å minnes, for refleksjon, for seremonier og politiske markeringer. Og det skal romme den politiske dimensjonen for terroren og betydningen av å styrke og bygge demokratier. Det skal også gi håp.

Matias Faldbakken ønsker å lage en monumental skulptur, og har ulike ideer om hva riggen kan fylles med. Foto: Matias Faldbakken / KORO Sunde, Tyrmi og Stange sin minnelund skal bli «et godt sted å være, der vi kan oppleve det som vokser, gror og blir stadig større». Foto: Henning Sunde, Hanne Tyrmi, Rainer Stange / KORO Raqs Media Collective vil lage en såkalt «tidsoase» til sorg, refleksjon og undring. Foto: Monica Narula og Shuddhabrata Sengupta Raqs Media Collective; Jeebesh Bagchi / KORO

Hun håper det blir en aktiv dialog framover mellom kunstnerne og folket.

– Det skal skje i samspill med berørte og ulike fagmiljøer. Vi håper også at publikum vil se på dette, være nysgjerrige og komme med innspill. Det vil juryen absolutt lytte til, sier Borgen.

Veien videre

Kunstnerne skal jobbe videre med forslagene sine de neste månedene.

15. januar 2025 skal de levere ferdige utkast.

I februar skal utkastene for hvordan minnestedet skal se ut stilles ut i 22. juli-senteret, slik at folk kan se dem.

– Så får vi se når de har fått jobbet seg fram til mer konkrete modeller hva juryen til syvende og sist velger, sier Borgen.

Vinneren offentliggjøres i første halvdel av mars.

Det er foreløpig ikke satt en dato for når minnestedet skal stå klart.