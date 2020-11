Har stengt «Maskorama»-arenaen i frykt for inntrengere

– Vi har alltid låste dører under sending, men på dagtid har vi ikke gjort det da det er mange personer i produksjonen som er avhengig av å komme seg enkelt ut og inn av studio. Når vi plukker opp signaler om at folk kanskje har tenkt å ta seg ut hit må vi ta våre forholdsregler, sier produsent Kim Strømstad.

Flere timer før sendingen starter har produksjonen måttet stenge alle dører på arenaen, X Meeting Point i Skjetten, i frykt for at nysgjerrige folk skal ta seg inn for å finne ut av hvem som er bak maskene.

Vanligvis er dørene stengt kun under sending.

Bakgrunnen for avgjørelsen er meldinger på den anonyme meldingstjenesten Jodel der folk har skrevet at de planlegger å dra til arenaen for å spionere.

Slik ser noen av meldingene på Jodel ut.

– Vi kjører uten publikum på grunn av smittevern, og det er ingen grunn til at folk skal komme til studio, hverken før eller under sending. Jeg vil anbefale alle å følge sendingen fra sofaen, sier prosjektredaktør Jan Egil Ådland.

Mulig favorittfilm

I kveld får de fem maskerte kjendisene det dobbelt så vanskelig når de skal fremføre to sanger hver.

Den andre låten de synger i kveld er fra en film de er glade i, eller i det minste en filmlåt de digger. Dette kan si noe om hvilken smak de har, og hvilke kulturelle rammer deltagerne våre er i.

Her er rekkefølgen på deltakernes opptredener:

Trollet: Uptown Funk (Mark Randon, Bruno Mars) Ravnen: Bad Guy (Billie Eilish) Vikingen: Vi er perfekt men verden er ikke det (Cezinando) Elgen: Take Me Out (Franz Ferdinand) Enhjørningen: Girl on Fire (Alicia Keys) Ravnen: Happy (Pharell) – Fra filmen «Grusomme meg 2» Trollet: Never Enough (Loren Allred) – Fra filmen «The Greatest Showman» Elgen: Party Rock Anthem (LMFAO) – Fra filmen «21. Jump Street» Enhjørningen: Where do I Begin (Regine Valesquez) – Fra filmen «Love Story» Vikingen: Can't stop the Feeling! (Justin Timberlake) – Fra filmen «Trolls»

Sendingen begynner klokken 19.50.