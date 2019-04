Har solgt 150 millioner eksemplarer av Fifty Shades of Grey

– Jeg forventet aldri å selge så mange bøker. Min ambisjon var å skrive en bok og se den i et vindu i en bokhandel, sier Erika Leonard James.

Pseudonymet E.L James valgte hun fordi hun trodde det ble med den ene boka og at hun skulle tilbake i jobben sin i et lite produksjonsselskap i London.

150 millioner bøker senere, skal hun nå ut med en ny bok som også handler om romantikk og sex. Boka «The Mister» foregår i det eksklusive Chelsea i London, i Cornwall og i Øst-Europa.

– Jeg er kjempenervøs, sier hun. Grunnen er at den første boka ble en så stor suksess.

Hun liker ikke spoilere, så alt hun vil si er: Gutt møter jente. I vakre landskaper.

Handlingen i den nye boken til E.L James foregår i den eksklusive delen av Chelsea i London. Foto: Johan E Bull / NRK

Inspirert av Twilight

Vi møter henne hos agenten hennes i en liten gate i Soho i London. Hun gir ikke ofte intervjuer. Nå er hun på vei til Los Angeles og New York der den nye boken «The Mister» skal presenteres. Nå skal agenten hennes prøve å få solgt den nye boken til filmlerrettet.

Triologien knyttet til «Fifty Shades of Grey» er blitt til film, rettighetene ble kjøpt av Hollywood. Hun syntes det var en stor opplevelse å få være medprodusent.

– Jeg var inspirert av Twilight og fantasi -bøker før jeg skrev den første boken, forteller hun. Og hun leste mye om bruken av bondage i sexlivet.

– Jeg tenkte: hva ville skjedd om man ble forelsket i en som var opptatt av den formen for sex og ikke var det selv, forteller hun.

Hvordan drev du research til sex-scenene i den første boken?

– Det er jo mye på internett og så er det jo å prøve og feile hjemme da, ler hun.

Boken Fifty Shades of Grey ble til film. Her er produsent Sam Taylor-Johnsen, skuespillerne Jamie Dornan, Dakota Johnson og forfatter E.L James på premiere. Foto: © Paul Hackett / Reuters / Reuters

Kjedelig er bra

Bøkene hennes er solgt i over 50 land. Hun ble kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike personene av Time Magazine. Nå reiser hun rundt i verden på første klasse. Boksuksessen har endret livet hennes, men det er fortsatt dagliglivet med mann, barn og hund hun setter størst pris på.

– Når jeg sitter hjemme og skriver, er jeg mest lykkelig.

Men kan bøkene dine gjøre at folk føler at livene deres er for hverdagslige?

– Nei, sier hun.

- Vi jobber, tar oss av barn og kanskje barnebarn. Holder alt i gang. Vi trenger en liten hverdagsflukt en gang i mellom. Men kjedelig og hverdagslig er bra. Det er det som gjør at ting blir gjort, forklarer hun.

Hva med feministene, har de kommentert det at den unge studenten Anastasia i «Fifty Shades of Grey» domineres av forretningsmannen Christian?

– De som leser boken ser ganske tydelig hvem som er sjefen i forholdet. Han er en veldig følsom person, hun er sterk, forklarer hun.

Hun får mange reaksjoner fra lesere over hele verden.

– De skriver nesten alltid det samme: Jeg vet at mange skriver til deg om sexen, men det er det er romantikken jeg liker.