I ti minusgrader gjør kunstner Jason Taylor seg klar til å dykke ned for å se verkene sine. For to måneder siden ble ti store skulpturer i maritim sement senket ned i Oslofjorden.

Dykker Åge Wee hjelper han gjøre seg klar. Sammen skal de ta med undervannskamera ned i et hull i isen, og ta seg ned i det som skal bli en undervanns skulpturpark.

Arbeidet med prosjektet kom i gang for to år siden, og er en del av Sjøholmen Barnekunst. Christian Ringnes har støttet prosjektet med fem millioner kroner.

– For meg er det første gangen jeg har gjort et prosjekt som dette, så det blir spennende å se hvordan det ser ut, sier Taylor.

– Et miljø i konstant forandring

Kunstneren har laget lignende kunstverk både i Karibia, England og Atlanterhavet. De kalde forholdene i Norge var derimot helt nytt for Taylor.

– Vi gjør mye undersøkelser på hvilket materiale som er riktig, og hvordan å gjøre det på en riktig måte, sier han.

Miljøet i havet er i konstant forandring, forteller Taylor. Derfor må de tilpasse skulpturene til de ulike områdene hvor de skal plasseres. Han ønsker å bevisstgjøre folk på livet i havet og hvordan vi kan beskytte det.

Det er laget små habitater hvor det er tenkt at livet i sjøen kan bosette seg.

– Forhåpentligvis begynner de å kolonisere disse, smiler Taylor.

KLAR: Jason Taylor gjør seg klar for å dykke ned under isen for å se kunstverkene sine. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Bevisstgjøre om sjøen

Mette Dybwad Torstensen i Sjøholmen Barnekunstsenter, sier det er noe poetisk og vakkert over kunstverket.

– Det er noe poetisk over det å bevisstgjøre at kunst kan få livet tilbake i sjøen, som vi er i ferd med å ødelegge, sier hun.

Skulpturene er avstøpninger av tolv barn. På overflaten skal det lages en flåte som er formet som en bølge. På toppen av denne skal det være to skulpturer, blant annet av en mann som peker ned i havet.

– Det høres ikke ut som kunstverket er tilgjengelig, men det er det, man må bare gjøre en fysisk innsats for å se det.

Poetisk: Mette Dybwad Torstensen i Sjøholmen Barnekunstsenter, sier det er noe poetisk og vakkert over kunstverket. Foto: Privat

Folk som vil se kunsten må svømme et lite stykke ut fra land, og dykke et par meter ned for å se.

Skupturene vil være tydelig merket med tau, og et skilt på land. I tillegg vil alger og liv i havet feste seg på de etter hvert, og området vil være markert på digitale kart.

– Må ha en funksjon

Marinbiolog Camilla With Fagerli ved NIVA har vært med å lage kunstige rev på Tjuvholmen i Oslo. Hun sier prosjektet til Taylor er spennende.

– Jeg synes det er utrolig fint at han bruker kunst på den måten til å bevisstgjøre folk om havet og utfordringer vi står ovenfor, som miljøutfordringer, og påvirkninger som havet utsettes for, sier hun.

SPENNENDE: Marinbiolog Camilla With Fagerli ved NIVA synes prosjektet er spennende. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Men det som plasseres i havet må ha en funksjon, sier hun. Ellers blir det forsøpling av havet.

– Man skal tenke seg om på forhånd, hvor de settes og hva slags funksjon man ønsker de skal ha, sier Fagerli.