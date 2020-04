Har laget pandemi-musikal

Emilie Skolmen, Petter Holthe Hanssen og Aleksander Raftevold har laget en humoristisk, musikalsk fortelling om karantene og kjærlighet, i en slags krysning av podkast og radioteater.

– Litt som Romeo og Julie hvor noe står imellom dem og at de ikke kan møtes. Tidligere har det jo vært for eksempel klasseskiller som har vært årsaken, nå er det pandemien, sier Petter Holthe Hanssen.

– Vi skjønte fort at vi var en artig trio. Aleksander Raftevold (t.v.), Petter Holthe Hanssen og Emilie Skolmen er de kreative hodene bak pandemimusikalen. Foto: Petter Holthe Hanssen / Monster

Hamstring, håp og kongen

– Vi lagde denne musikalen for at det skulle være noe håp oppi det hele, og gjøre noe positivt ut av situasjonen, sier Skolmen.

I tillegg til kjærlighetshistorien er de også innom hamstring der det jaktes på dopapir.

– Hamstringen var jo helt ko-ko, det merket jeg jo selv da jeg skulle handle på butikken. Det var et tog av hamstrere som så ut som de var infisert av noe, det var ikke mennesker jeg så. De hamstrer rømme selv om de ikke tåler melk, de hamstrer mel selv om de har cøliaki. Og da er det ikke så farlig om de får diaré for de har jo kjøpt masse dopapir, sier Holthe Hanssen spøkefullt.

Musikalen spiller på situasjoner som man skal kunne kjenne seg igjen i. Du trenger javascript for å se video. Musikalen spiller på situasjoner som man skal kunne kjenne seg igjen i.

Tror folk kan kjenne seg igjen

«Pandemi pandema» består av 13 sanger som nå ligger ute på Spotify. Emilie Skolmen forteller at hun tror at folk kan kjenne seg litt igjen i alle sangene.

– Selv om man kanskje håper på at man ikke føler seg som en av hamstrerne.

Det er sangen om kongens tale som har fått mest positiv respons, ifølge trioen. Den handler om at alt skal bli bra og den positive holdningen som samler folket i en vanskelig tid.

– Jeg tror alle følte det veldig på kroppen da det kom en tale fra kongen. For når kongen sier at alt skal gå bra, da tenker jeg jo også det samme, sier Holthe Hanssen.

Dronefoto: Martin Bremnes/Monster Du trenger javascript for å se video. Dronefoto: Martin Bremnes/Monster

Forskere: Humor kan være befriende og samlende

Men hvordan er det å skulle lage humor og parodi i koronakrisetider? Leo Kant (seniorkonsulent på AFF) og Elisabeth Norman (professor i generell psykologi, UiB og UiT) gir noen føringer.

FORSKER: Elisabeth Norman har forsket på humor, og sier man innen humor opererer med to grenser. Foto: privat

– Nå er det ekstra viktig å være sensitiv med hva man lager humor av på en offentlig arena. Samtidig kan humor være befriende og samlende akkurat nå, uttaler Kant og Norman til NRK.

De poengterer at man innen humor har to grenser. For at noe skal være morsomt må man bryte med en forventningsgrense, samtidig vil ikke noe lenger være morsomt hvis man går over grense nummer to, som handler om hva som gjør vondt, eller krenker.

De mener også at humor akkurat nå har større sjanse for å lykkes hvis komikerne tøyser med noe som er selvopplevd.

HUMORFORSKER: Leo Kant sier at det i disse koronatider er større sjanse for å lykkes med humoren hvis man tøyser med noe som er selvopplevd. Foto: privat

– En komiker som lager humor av sin egen dopapir-hamstring vil ha mindre sjanse for å oppleves krenkende enn en komiker som for eksempel tøyser med andres frykt for smitte.

De presiserer at de kun har hørt bruddstykker av musikalen. Men de sier humor generelt kan være en mestringsstrategi i mange situasjoner av livet, også i kriser.

– Galgenhumor er et gammelt begrep og viser til hvordan vi mennesker kan bruke humor også i grusomme og truende situasjoner. Humor kan fungere som en distraksjon, og kan også hjelpe oss til å se oss selv utenfra og le av oss selv.