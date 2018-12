Har funnet løsningen for det nye Nasjonalmuseet

– Dette er en stor lettelse, sier Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg, når NRK står med henne utenfor landets dyreste kunstbygning.

Etter mye frem og tilbake, er det nå bestemt at kronen på verket av det nye Nasjonalmuseet – den omdiskuterte Alabasthallen, skal bygges av marmor.

– Marmoren skal ligge som en tynn film, mellom to glasslag, så den vil nærmest være hermetisk lukket. Løsningene vi har sett på tidligere har ikke hatt de samme kvalitetene, sier Sandberg.

Nasjonalmuseet på Vestbanen Foto: Nasjonalmuseet Ekspandér faktaboks Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert i 2003, som en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet.

Det nye Nasjonalmuseet ble vedtatt bygd av Stortinget 6. juni 2013.

Museet skal huse all kunst fra de fire museene unntatt arkitektur.

Tomten er på Vestbanen i Oslo.

Budsjettet er på 5,3 milliarder kroner.

Det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH vant arkitektkonkurransen med bidraget «Forum Artis».

Museet skal stå ferdig i 2019 og blir Norges største kulturbygg.

Det åpner for publikum i 2020.

Byggets samlede areal er 54.600 kvadratmeter, med et utstillingsareal på 13.000 kvadratmeter.

Nasjonalmuseet - Arkitektur forblir i bygningen på Bankplassen.

– Et kjipt Ikea-kjøkken

Allerede siden starten på utbyggingen av Norges nye Nasjonalmuseum i mars 2014 har problemene stått i kø.

Alabasthallen – en gigantisk glasshall lenger enn Slottet, som skal lyse opp hovedstaden på kveldstid, skulle i utgangspunktet lages av det gjennomskinnelige mineralet alabast.

Men det tok ikke lang tid før det viste seg at alabasten ikke ville tåle norsk vær og vind, og i tillegg ville den gi et gulaktig lys.

REDNINGEN: Steintypen marmor er redningen på Alabasthallens fasade ved det nye Nasjonalmuseet. I dag henger en prøve på den ene veggen til bygget. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk, som vant oppdraget med å designe kunstbygget, foreslo at fasaden heller kunne bygges av resirkulert glass.

Men tre år senere, sommeren 2017, oppdaget bygningsarbeiderne at glasset slo sprekker.

ET MIRAKEL: Den tyske arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet Klaus Schuwerk er lettet over at de endelig har kommet til enighet med Statsbygg. Foto: NRK

I sommer ble det kjent at Statsbygg vurderte å heller bruke «industriglass», noe som gjorde arkitekten bak prosjektet så rasende at han vurdert å droppe museets åpning, fordi han mente Statsbyggs avgjørelse ville bli en skam.

I dag er Klaus Schuwerk lettet når NRK ringer ham.

– Det er et mirakel. Jeg skal innrømme at det så mørkt ut, og jeg hadde lite håp om at vi ville få til en løsning. Det andre alternativet hadde blitt som et kjipt Ikea-kjøkken, sier arkitekten.

Var lenge bekymret

Kostnadsrammen på utbyggingen er i dag på seks milliarder kroner.

Sandberg mener de vil klare å holde seg innenfor denne, til tross for at det har vært flere utfordringer med utbyggingen.

LETTET: Byggherredirektør i Statsbygg Synnøve L. Sandberg sier de gjennom samarbeid kom frem til den nye marmor-løsningen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Vi har ikke landet på hva alt vil koste totalt, fordi vi nå er ute i markedet og henter inn priser. Men vi vil klare det innenfor kostnadsrammen, sier hun, og understreker at «marmor-løsningen» vil koste mindre enn de tidligere alternativene.

Planen er at museet skal stå klart til publikumsåpning i 2020, og de vil starte innflytting i 2019.

Alabasthallen, som skal dekkes av 3000 kvadratmeter med marmor, er i dag under plast. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Arnstein Sande er teamleder i Oslo for det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk. Han sier de en stund så mørkt på samarbeidet.

– Vi var lenge bekymret for hvordan dette skulle gå. Det var kritisk – vi hadde lite penger igjen å spille på, og hadde ikke løsninger som var i stil med resten av museet, sier Sande.

– Men er dere nå bombesikker på at marmor er løsningen?

– Ja, vi har klippetro. Denne marmoren har både kvaliteten og finessen som denne lanternen på toppen av museet skal være. Dette har vært den største utfordringen gjennom de siste årene, sier han.

Sier det tjener Statsbygg

Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes mener det tjener Statsbygg, at de endelig har kommet til enighet med arkitekt Klaus Schuwerk.

Dette var absolutt ikke opplagt, og kunne endt ille, understreker hun.

– Statsbygg var lenge villige til å i avkall på kvaliteten for å komme i mål på tid og uten overskridelser. Schuwerk var villig til å trekke seg fra hele oppgaven, sier Moxnes, og fortsetter:

– Men nå er de blitt enige. Glasset er blitt finere, prisen er innenfor Statsbyggs rammer og Alabasthallen kommer til å bli det den er ment å være – et unikt landemerke. Et godt eksempel på at en krangel kan være av det gode.