– Vi har invitert både stylister, fotografer og magasiner fra utlandet til dette showet fordi vi vil komme oss ut. Vi lager klær for den moteinteresserte og da må vi til utlandet.

Hamza Mayow viser kolleksjonen sin for første gang på Oslo Runway denne uka. Han er en av få norske designere som satser på luksusmote for herrer, og startet å lage kolleksjoner under navnet Mayow i 2015.

– Markedet for herremote har økt

Lars Midtsjø er journalist for motenettstedet Melk & Honning. Han mener Mayow har den fordelen at han har jobbet mye i butikk og klarer å lage klær som mange folk vil kjøpe. Likevel er markedet for luksusklær for lite i Norge.

Lars Midtsjø er sjefredaktør for motenettstedet Melk & Honning. Foto: Jon Anders Gaasland

– Markedet for herremote i hele verden har det økt veldig mye, og det vil si at det gjør det i Norge også, vi ligger bare litt etter.

Han mener nøkkelen til å klare seg som moteskaper for herreklær er å etablere seg rask i Norge, og å komme seg ut av landet så fort som mulig.

– Her er det lett å få oppmerkssomhet. Det er lett å få en base. Men markedet er ikke her, vi er alt for få mennesker. Man må ut.

– Det har vi tenkt også, sier Mayow.

Satser på internasjonal luksus

Mayow jobber i butikken Høyer i Oslo. Der har han lært mye om hva kundene vil ha. Han mener menn vil ha kvalitet.

Klærne skal være tidløs, komfortabel luksus. Det skal være funksjonelt og noe for både formelle og uformelle anledninger. Klærne har rene linjer og han fokuserer på stoffer i god kvalitet.

– Dior er yndlingsmerket mitt, har alltid vært det, sier Mayow.

Han jobber nå i et designkollektiv med fem personer, som gjør alt fra sying, design og PR for merket. Det er ikke tilfeldig at årets kolleksjon skal vises på den asiatiske restauranten Ling Ling i Oslo.

– Denne kolleksjonen er veldig japansk-inspirert. Vi har egentlig tenkt «mannen i gata i Tokyo» når vi har designet plaggene.

Den erfarne moteskaperen Fam Irvoll har også jobbet mye internasjonalt. Stjerner som Lady Gaga har gått med klærne hennes. Nå viser hun for første gang en kolleksjon under Oslo Runway.