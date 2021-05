Etter to semifinaler er det lørdag klart for finalen i verdens største sangkonkurranse. Ifølge ekspertene er finalen mer åpen enn på mange år, noe som gjenspeiles i oddsen hos bookmakerne.

Men det er særlig tre land som er i front.

Italia, med sin rockelåt på italiensk og som trolig setter ny rekord i bruk av pyro på en Eurovision-scene.

Frankrike, med sin tradisjonelle «chanson» (fransk for sang) som kunne vært fremført av Edith Piaf for mange tiår siden.

Og Malta, med en 18-årig jente med kraftfulle stemmebånd og en låt som leker med saksofon.

Her er Italias bidrag, med dansk bassist, som mange tror kan rocke seg til seier:

Måneskin og bidraget «Zitti e buoni» er blant storfavorittene til å vinne årets Eurovision. Det blir pyro og rockeattitude fra

– Vi er gærne etter Eurovision

Men det er særlig solskinnsøya Malta som vil stå stille i kveld fra klokka 21.

Øystaten er kjent for sine vakre strender ved Middelhavet og herskapelig arkitektur, men mer enn noe annet er øya besatt av Eurovision Song Contest. I år er landet for første gang en av storfavorittene til å vinne.

18 år gamle Destiny bærer en hel nasjons seiersdrømmer på sine skuldre.

– Det ville vært noe helt spesielt for malteserne, for jeg vet hvor gærne vi er etter Eurovision. Vi elsker Eurovision. Vi er besatt av Eurovision. Det vil være en drøm som går i oppfyllelse for oss, sier hun til NRK.

Destiny – «Je me casse»

– Halve landet kommer til å besvime

Destiny har allerede vunnet Junior Eurovision Song Contest. Nå kan hun bli historisk i dobbelt forstand. Den første artisten som vinner begge konkurransene, og den første som får verdens største musikkonkurranse hjem til Malta.

Leder for den norske Grand Prix-klubben tror drømmen kan bli sann.

– Jeg tror Europa vil ha fest og moro etter et år inne på hjemmekontor. Nå vil vi ut og feste og danse til Maltas låt.

Han er enig med Destiny i at landet kommer til å ta fullstendig av hvis de vinner.

– Malta har en seerprosent på 98 prosent og kommer til å gå berserk. Halve landet kommer til å besvime hvis de vinner.

Her er video til en av Destinys største konkurrenter, Frankrike:

Frankrikes bidrag i Eurovision Song Contest 2021 Barbara Pravi – «Voilà»

Hyller Tix: – Han er supersøt

Thomassen liker at Destiny hyller kvinnekropp, uansett form og fasong.

– Jeg syns det er kult at en jente som er litt stor i størrelsen tør å vise seg frem på den måten. Hun synger og danser fletta av de andre.

Og Destiny innrømmer slår et slag for kvinnekamp på verdens største scene.

– Låten handler om at vi kvinner skal tro på og elske oss selv. At vi skal ha selvtillit. Alle kvinner bør støtte hverandre og pushe hverandre, så vi når målene og drømmene våre.

Hva syns så Destiny om Tix? Hun sier at den norske representanten har smeltet hjertet hennes.

– Å, han er supersøt. Jeg er så glad i ham. Han sa til meg før semifinalen: «Destiny, jeg håper vi kommer til finalen sammen». Han er bare skjønn.

Hun legger til:

– Jeg liker sangen han også, den passer ham virkelig godt. Den får fram karakteren hans. Og når han tar av solbrillene er det et magisk øyeblikk.

Her er opptredenen til Tix fra semifinalen:

Tix overrasket mange da han tok av seg solbrillene under opptredenen sin i semifinalen. Han har sagt at han komme med en ny overraskelse i finalen.

Carola presenterer Sveriges stemmer

For mange er avstemningen det store høydepunktet i Eurovision Song Contest. Og når søta bror skal dele ut sine «twelve points» i kveld er det ikke hvem som helst som vil dukke opp på skjermen. Eurovision-legenden Carola som vant i 1991 med klassikeren «Fångad av en stormvind» har nemlig fått det ærefulle oppdraget.

I Norge er det NRKS kanalvert Silje Skjemstad Cruz som skal presentere Norges avstemningsresultat.

– Det er en stor ære og veldig gøy. Rett og slett kjempestort. Jeg skal gjøre mitt beste for å representere Norge på en god måte, sier Cruz til NRK.

Tix er godt utenfor topp 10 på oddslistene før finalen, og få tror at Norge får sin fjerde Eurovision-seier i kveld. Men om ikke Tix vinner, kanskje kan han stå for den bragden å slå søta bror? Det har nemlig ikke skjedd siden 2013.

Tix opptrer som nummer 22 av 26 land, og det er ansett som en fordel å synge sent i programmet, så låten er ferskere i hukommelsen til publikum før man skal stemme.

Startnumre å være obs på

Her er startnumrene til favorittene og andre bidrag som kan være ekstra verdt å få med seg:

6. Malta

11. Sveits

19. Ukraina

20. Frankrike

22. Norge

24. Italia

25. Sverige

La Eurovisjonshymnen runge, og som det tradisjonen tro sies når verdens største sirkus braker løs:

– May the best song win, may Eurovision Song Contest begin!