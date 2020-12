Hallvard Sandberg heidra for koronaformidling

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Då koronaviruset kom til Noreg, og regjeringa innførte strenge tiltak, var informasjonsbehovet stort.

NRK-journalist Hallvard Sandberg var ein av dei som fekk oppgåva med å hjelpe folk med å forstå kva som skjedde. Han har vore oppteken av vitskap og har drive vitskapsformidling sidan han var 12 år.

Det kom godt med då han fleire gongar i veka måtte sitte timevis i TV-studio og snakke.

– For å kunne omsette forskarspråket til eit språk folk forstår, må eg forstå det sjølv. Først då kan eg forenkle. Eg likar å bruke modellar når eg forklarer, og kanskje bruke omgrep folk kjenner frå andre område.

Hallvard Sandberg forklarer korleis dei nye vaksinane verkar. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg forklarer korleis dei nye vaksinane verkar.

Gode tilbakemeldingar

Det var mange som la merke til og sette pris på formidlingsevnene til Sandberg. NRK fekk fleire meldingar frå publikum om at dei kjende seg opplyste etter å ha sett han i TV-ruta:

«Han forklarer veldig tydeleg og enkelt. Seerne setter pris på slikt spesielt i denne korona epidermis perioden. Takk Hallvard Sandberg.»

«Jeg har ikke hatt kjennskap til denne fyren før han begynte å dekke covid-19. FOR en utrolig dyktig formidler – Mer av han i beste sendetid»

«Han snakker så folk forstår det og virker beroligende på meg i alle fall. Det trenger vi i dag.»

I den første tida opplevde han også å bli stoppa av folk på gata som ville helse på og gi tilbakemeldingar til han.

– I starten av pandemien kjendest det ut som om vi var i ein krig mot viruset, og at eg gjennom jobben eg gjorde i studio var ein soldat i denne kampen. Det å få gode tilbakemeldingar då var både kult og motiverande.

Heidra for språket

Fredag blei Sandberg heidra i NRK for formidlingsevnene sine, og fekk overrekt ein modell av koronaviruset, laga av keramikar Ingeborg Rørvik Lejon frå Volda.

Språksjef i NRK, Karoline Riise Kristiansen, er glad for at NRK har ein som Sandberg til å forklare det som skjer:

– Måten han plukkar frå kvarandre språket på og bruker ord som folk forstår, gjer at folk får tillit til han og NRK.

Ho set pris på måten han byr på seg sjølv på.

– Han er folkeleg, og det er ein god måte å formidle kriser på, seier ho.

NRK ville heidre Hallvard Sandberg (t.v.) for måten han har vore med å dekke pandemien på. Språksjef i NRK, Karoline Riise Kristiansen, overrekte han ein modell av koronaviruset laga av kunstnaren Ingeborg Rørvik Lejon. Foto: Ingvild Bryn / NRK

Får hjelp

Når han ikkje er i studio, er Hallvard Sandberg ofte med frå heimekontoret sitt. Med teikningar av viruset og hovudskallar på veggane, fortel han entusiastisk om siste nytt om nye studiar og utviklinga av vaksinar.

Men han understrekar at han ikkje kunne gjort denne jobben utan god hjelp.

– Eg er journalist og ikkje ein ekspert, og kan desse tinga på overflata. Dersom eg skal gå djupare inn i delar av materien, brukar eg fagfolk som kan forklare meg ting litt meir inngåande.

Sandberg har også fått hjelp av barna sine til å lage modellar, som han bruker i videoar når han skal forklare viruset.

– Det fine med dette viruset er at barn har lov til å skjelle det ut, og seie at det er dumt. Det er ikkje så ofte dei har lov til elles. Og så er eg glad for at barn ikkje blir så sjuke av det.