Hadia Tajik svarer på bildekritikken

Da fakultetsdirektør Karoline Høibo i helgen skrev en kronikk der hun kritiserer bildet av Hadia Tajik på forsiden av egen bok, utløste det stort engasjement i sosiale medier. Høibo skrev at hun fikk assosiasjoner til bøkene «50 Shades of Grey». Det endte med en debatt der flere tok Tajik i forsvar.

Flere mener at dette ikke ville ha blitt omtalt på samme måte om det var en mannlig politiker som poserte i dress og med velfrisert hår. Mandag ettermiddag svarte Tajik på Høibos kritikk i et debattinnlegg i i Stavanger Aftenblad.

– Jeg hadde skjønt om anklagen kom fra en litt konservativ pakistansk mann. Håret henger fritt og halsen er åpen. Men den kommer fra en kvinnelig norsk akademiker, skriver Tajik i sitt debattinnlegg.

– Etter å ha fulgt debatten, sitter jeg igjen med noen spørsmål: Kan ikke ukebladlesere være interessert i politikk? Kan ikke kvinner i grønne drakter være opptatt av fagforeningsarbeid? Må Ap-politikere gå i flanellsskjorte for å fremstå troverdige?

Tidligere Klassekampen- redaktør, Bjørgulv Braanen, var en av de som delte innlegget til Høibo og omtale Tajik sitt bilde som et fransk Boudoir-fotografi.

– Litt fascinerende er det unektelig at Braanen har greie på franske, småerotiske bilder, og attpåtil ansvarliggjør meg for assosiasjonene sine. Særlig tatt i betraktning at jeg er fullt påkledd i svært lite erotiske kulisser av betong. Litt blonder er tydeligvis alt som skal til, skriver hun.

Tajik trekker frem et bilde av Senterpartiets Per Borten fra 1969, der Dagbladet intervjuet han mens han var kledd i bare underbukse og sigar i hånda.

– Mye ble sagt om det bildet. Men ikke at han bød på kroppen sin i seksuell forstand.

Hadja Tajik kommer i Dagsnytt 18 for å snakke om saken.