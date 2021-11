Haddy Njie: – Gøy at nokon trur eg lever eit dobbeltliv

Havfrua i årets Maskorama har vekka stor interesse. Til og med før sendingane starta. Då var det Birgit Skarstein som var på alle sine lepper.

Sidan Skarstein var til stades på «Skal vi danse»-finalen sist helg er det derimot lite sannsynleg at det er gullutøvaren frå Paralympics som skjuler seg i hav-kostymet.

Nå er det fleire som peikar på at hinta passar veldig godt til musikar, programleiar og forfattar Haddy Njie.

– Akkurat nå når eg for det meste vaggar rundt i joggebukse, er det litt gøy at nokon trur eg lever eit dobbeltliv som glamorøs havfrue, skriv Haddy Njie i ei tekstmelding til NRK.

Hint Havfrua Ekspandér faktaboks Eg har inga frykt for å gå i djupna, men har stor frykt for å leve eit liv på overflata, seier Havfrua

Havfrua er lang og elegant.

Havfrua er ikkje vand til å vere på land, men har funne ein måte å løyse det på.

Ho vart oppdaga ved eit tilfelle, og dei hadde store planar for ho.

Ho fått fleire bein å stå på.

Ho har stått på fleire scener, men denne kan kallast ny.

Som vatnet kan ho ta mange fargar.

Ho skin morgonen og dansar i stormar.

Ho ligg i eit gyllent badekar.

I vignetten har det dukka opp kvite og raude ballar, eit norsk flagg, fargane på OL-ringane, ei dørmatte det står «Welcome» på og talet 69.

Njie er for augeblikket gravid, og ventar barn nummer to med ektemannen Trond Giske.

Det at ho er fleire månader på veg gjer at mange trur ho kan vere den sitjande Havfrua i Maskorama.

Det er også fleire hint som passar til Njie, men før vi går gjennom dei skal vi høyre kva gjestedetektiv Jon Almaas i Maskorama-podkasten tenker.

Nytt hint: «Mix-max!»

For i Maskorama-podkasten slepper han ei bombe på kven han trur det er.

– Dette er ein person på rundt 1.80 meter, som er breiskuldra og har ein V-forma kropp, startar Jon Almaas.

– Då er det ikkje så mange damer å ta av. Kva viss dette ikkje er ei kvinne, men ein mann som syng falsett? spør Almaas.

Han trur derfor at dette kan vere komikar og programleiar Adam Schjølberg.

HAVFRUA?: Adam Schjølberg frå då han var med i NRKs dirigent-konkurranse Maestro. Foto: Geir Egil Skog/NRK

– Han er rundt 1.85 meter høg, han er ganske breiskuldra og han er ganske god til å synge. Det er for eksempel mange dragartistar som er gode til å synge falsett, seier han.

I Maskorama-podkasten dukkar det også opp eit nytt hint frå Havfrua. Det blir nemleg levert eit brev med ordet «mix-max!» på.

Høyr meir om hinta og kven gjestedetektivane gjettar på i NRK Radio eller trykk på videoen under:

Endeleg eit nytt eksklusivt hint – og det er klissvått. Høyr også kva Didrik Solli-Tangen seier når Jon inviterer han på middag laurdag klokka 20.00.

Talet 69 – stjerneteikn eller fødselsdato?

I tillegg til «mix-max» var det fleire nye hint som dukka opp i sendinga på laurdag. Blant anna sa Havfrua:

– Som vatnet kan også eg ta fleire fargar. Eg skin om morgonen og dansar i stormar, sa Havfrua under sending.

– Eg har fleire bein å stå på. Eg har stått på mange ulike scener, men denne kan nok kallast ny.

Mange viser til at Njie har som musikar, journalist, forfattar og programleiar fleire bein å stå på, og har også stått på mange ulike scener.

KVELDEN FØR KVELDEN: Haddy Njie og Mikkel Niva var programleiarar for Kvelden før Kvelden i 2019. EUROVISION: Saman med Nadia Hasnaoui og Erik Solbakken leia Haddy Njie den internasjonale songkonkurransen Eurovision Song Contest i Oslo i 2010. TV-AKSJONEN: Haddy Njie har leia TV-aksjonen fleire gongar. I 2015 med Jarle Roheim Håkonsen, og Jenny Skavlan (ikkje avbilda). NASJONALDAGEN: Haddy Njie var blant programleiarane i NRK si 17.mai-sending i 2018. FORFATTAR: Haddy Njie har skrive fleire bøker. Her avbilda med boka «Dagbok» som tar for seg varsla mot mannen hennar Trond Giske og den påfølgjande mediestormen.

Blant anna har ho leia den internasjonale songkonkurransen Eurovision Song Contest (ESC).

I fyrste program kunne ein sjå ei dørmatte med ordet «Welcome» på – noko som kan hinte til den gongen Haddy Njie ønskte heile Europa velkomen til finalen i ESC.

Haddy Njie ønsker velkomen til Eurovision Song Contest i 2010. Du trenger javascript for å se video. Haddy Njie ønsker velkomen til Eurovision Song Contest i 2010.

Sist laurdag dukka også talet 69 opp, fargane til OL-ringane og eit norsk flagg. Talet 69 kan referere til stjerneteiknet krepsen, som er det stjerneteiknet Njie har.

Men sjølv avkreftar ho rykta. 42-åringen fortel at viss ho skal tippe på kven det er vil ho alltid gå for det Marion seier.

– Eg har jobba med ho før, og ho er lynskarp med skikkeleg konkurranseinstinkt!

Aqua-Lene eller Sissel Kyrkjebø?

Marion Ravn tippa sist gong at det er Lene Nystrøm som er Havfrua. Nystrøm er betre kjent som Aqua-Lene frå det dansk-norske bandet Aqua.

– Ballongane er raude og kvite, og eg har tenkt på statuen «Den lille havfrue» i København. Kan det vere nokon frå Danmark? spør Ravn.

AQUA-LENE: Lene Nystrøm har vore på turné i blant anna Mexico den siste tida. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Manageren til Aqua-Lene, Ole Fredrik Jonsbråten, seier derimot at Nystrøm har vore på konstant reisefot ei lengre periode og at Aqua hadde konsert i helga i Mexico.

– Ho har nok ikkje fått med seg så mykje av det flotte programmet Maskorama i det siste, legg han til.

– Eg har vore havfrua Ariel ein gong

Det er også mange som gjettar det same som Jan Thomas, nemleg at det er Sissel Kyrkjebø som er vann-nymfa.

Han peiker blant anna på at Kyrkjebø er født i 1969. I tillegg har også Kyrkjebø Krepsen som stjerneteikn.

Vidare song ho under avslutningsseremonien i vinter-OL i 1992 i Albertville, ho song under opnings- og avslutningsseremonien i vinter-OL på Lillehammer i 1994 og ho stod også for den offisielle songen «Sjå ilden lyse».

ARIEL: Artist Sissel Kyrkjebø har stemma til Ariel i filmen «Den lille havfruen». Foto: Janne Aateigen / NRK

I tillegg har ho stemma til havfrua Ariel i filmen «Den lille havfruen».

Likevel avkreftar også «Sjå ilden lyse»-songaren spekulasjonane om at ho er havfrua.

– Eg har vore havfrua Ariel ein gong, men nå er eg på juleturné så det er ikkje eg som er denne Havfrua, fortel Kyrkjebø.

Siv Jensen med ingen kommentar

Det er også nokon som peikar på at det kanskje kan vere tidlegare partileiar i Framstegspartiet Siv Jensen. Ho er født i 1969 og ho har jobba aktivt for eit OL i Oslo.

NEI: Siv Jensen vil ikkje kommentere på spekulasjonane om at ho er Havfrua.

No har ho fått seg ny jobb i Redningsselskapet som kan lenkast til havet.

Fleire meiner at den blå drakta peikar på at ho har sete i ei blå-blå regjering.

Siv Jensen har vore ute ei vinternatt før, og har levd eit heilt liv i politikken. Ho er dermed vand til å halde på hemmelegheiter. Vi fekk tak i ho på tekstmelding: