Haaland kan fikse Oasis-gjenforening

De siste åra er det to ting som har ført til at Oasis-brødrene Noel og Liam Gallagher har dukket opp i offentligheten.

De har enten slengt dritt til hverandre i sosiale medier, og dermed skapt de sedvanlige overskriftene i britiske medier.

Eller så har TV-kameraene fanget dem opp på tribunen, hvor de har feiret Manchester City-scoringer. Hver for seg, selvfølgelig, siden de ikke er på talefot.

Det siste kan Erling Braut Haaland indirekte gjøre noe med.

– Hvis Man City vinner mesterligaen skal jeg ringe broren min og få samlet det jævla bandet igjen, skrev Liam Gallagher på Twitter.

Haaland har smadret rekorder hele sesongen, og vil nok forsøke å senke italienske Inter uavhengig av Oasis.

– Kanskje de trenger en norsk fredsmegler, har Haaland tidligere sagt til Viaplay.

Erling Braut Haaland og Manchester City-manager Pep Guardiola under fredagens trening på finalearenaen i Istanbul. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB

Forlot bandet

Oasis var et massivt band på 1990-tallet, spesielt på grunn av platene «Definitely Maybe» og «(What's The Story) Morning Glory».

Rekordsalg, førsteplasser og priser klarte derimot ikke å dempe konflikten mellom brødrene, som i 2009 førte til at Noel trakk seg fra bandet – bare noen timer før en konsert på Rock en Seine-festivalen i Frankrike.

– Det er med noe sorg og stor lettelse jeg har forlatt Oasis i kveld. Folk kan skrive og si hva de vil, men jeg klarte ikke jobbe med Liam en eneste dag til, sa han.

Siden har de ikke vært på talefot.

Noel har i flere intervjuer sagt han kan være åpen for en gjenforening, men at ballen ligger hos Liam.

– Jeg utfordrer ham. Hvis du ser på nå, jeg utfordrer deg til å ringe meg. Ring meg i stedet for å bare skrive på Twitter, sa Noel til Seattle 98.9 KPWN.

Liam Gallagher er en lidenskapelig Manchester City-tilhenger. Her feirer han seriegullet i 2012. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

Flere klyper salt

Selv om mange nok tar uttalelsen til Liam Gallagher med en klype salt, er det artig at påstanden kommer bare noen uker etter at det ble kjent at deres gamle britpop-rivaler fra 90-tallet, Blur, kommer med et nytt album denne sommeren, deres første på åtte år.

Når ikke Liam og Noel kranglet med hverandre, ble skytset rettet mot gutta i Blur.

Men først må altså Manchester City vinne mesterligafinalen mot italienske Inter. Etter det får vi svar på om lovnadene fra Liam er definitely, eller bare maybe.