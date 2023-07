Gutu er superstjerne i Etiopia, men «ukjent» i Noreg

– Her sit Mira og produserer, og her står eg og syng, fortel Gutu Abera.

I heime-studioet på Bønes i Bergen blir det laga musikk som når langt utanfor Noregs grenser.

Abera og Mira Thiruchelvam er ikkje berre mann og kone, dei er òg kollegaar som har rukke å vinna ein av Afrikas gjævaste prisar saman.

– Når Gutu reiser til Etiopia, er han superkjendis. Det er nesten farleg for han å gå i gatene, alle vil ta bilde med han, seier Thiruchelvam om ektemannen.

Bergensparet vann Afrima-pris med låten «Demi», som dei beskriv som litt jazz-basert med etiopiske tradisjonar. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Ny gullalder for norsk musikk?

Dei er ikkje åleine om å vera norske artistar som gjer det stort i utlandet, ifølge Music Norway.

Gullalderen for norsk musikkeksport, fall drastisk som følge av pandemien, fortel leiar Tone Østerdal. No er trenden i ferd med å snu igjen, viser pågangen på reisetilskotsordninga som Music Norway driftar.

– Me merkar rekordsøking til dei no. Det er ein indikasjon på at etterspurnaden er der, for ein må ha ei booking internasjonalt for i det heile å kunna søka.

Det er fire søknadsfristar i året. Medan 67 aktørar søkte om reisestøtte ved juni-fristen i 2021, og 148 søkte i 2022, var det i år 261 søkarar.

Sjølv om etterspurnaden etter norsk musikk tar seg opp igjen, er den økonomiske situasjonen likevel usikker på grunn av den svake krona og auka reisekostnadar. – Me høyrer dessverre òg om folk som vel å venta med å reisa på turne fordi det er blitt så dyrt. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Thiruchelvam og Abera har verken søkt om eller fått støtte av Music Norway. Dei har heller ingen management i ryggen.

Likevel sikra dei seg All Africa Music Awards (Afrima)-prisen for årets beste jazzlåt i januar, med låten «Demi».

Dette er tidlegare omtalt av mellom andre tidsskriftet Ballade og Bergensavisen.

Den populære nigerianske artisten Burna Boy vann Afrima-prisen for beste album, for å setta det i kontekst.

Prisen har gjort Abera til ei superstjerne i Etiopia, samstundes som få her heime veit kven han er.

Ekteparet er opptatte av å vera nyskapande. Sidan låten «Demi», har dei bevegd seg litt meir mot ei elektronisk afro-beataktig popverd. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Tamilske og etiopiske røter

Abera er fødd i Etiopia og kom til Bergen som 18-åring. Thiruchelvam er fødd og oppvaksen i Bergen, med tamilske røter.

– Mira har litt tamilsk og vestleg touch, og me har alt i eitt. Det synest eg er veldig kult, sjølv om me diskuterer litt nokre gonger, seier Abera og ler, før Thiruchelvam legg til:

– Ja, me må ikkje mala eit glansbilde av det. Det er ikkje berre berre å vera mann og kone og laga musikk saman. Me kranglar òg.

Å vera gift og nære kollegaar er både utfordrande og ein stor tryggleik, fortel dei. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Undervurderer nordmenns musikkvanar

Abera er vokalist, låtskrivar og lagar melodiar, medan Thiruchelvam produserer, komponerer og speler bambusfløyte.

Når ho ikkje speler med ektemannen, speler ho i bandet 9 grader nord, og turnerer for tida med Karpe.

Det var stort å få den gjæve prisen, men òg litt paradoksalt fordi at dei ikkje på langt nær får same merksemd i Noreg, fortel dei.

– Når ein ser Spellemannprisen og ikkje er ein del av den musikkbransjen, er det litt surrealistisk at me har vunne Afrima-prisen, seier Thiruchelvam.

Abera fortel at dei opplever mykje merksemd rundt den nye låten deira «Anatu» i Etiopia, USA, Frankrike og Tyskland. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Paret har drive innan sjangeren Thiruchelvam litt motvillig kallar «verdsmusikk» i eit par år no, og opplever lite eksperimenterings-vilje hos festivalar.

– Eg trur òg musikkbransjen har ein tendens til å undervurdera nordmenns musikkvanar. Eg føler festivalar som blir finansiert av mellom andre Kulturrådet burde eksperimentera meir, og ta ansvar og opna opp ein marknad.

Prisen har mellom anna ført til at dei har spelt konsertar i Etiopia, fått førespurnadar i Marocco og kanskje skal spela i USA til hausten.

I Noreg skal dei mellom anna spela på Vinjerock, men dei håpar prisen kan opna endå fleire dører her heime.

– Det er fint å reisa ute i verda og spela musikk, men eg synest faktisk det er endå gøyare å få spela fleire stader i Noreg. Det blir nok litt satsingsområde for oss dei neste åra, seier Abera, og får støtte frå Thiruchelvam:

– Men då treng me nokon i Noreg som vil jobba med oss, for me slit òg med å finna eit management eller booking som vil det. Då blir me litt usikre på om dei ikkje ser den kommersielle verdien i oss. Så det blir spennande å sjå kva som skjer.