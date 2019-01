Gullruten slutter med kjønnsdelte priser

I dag åpner påmeldingen til TV-prisen Gullruten, og for første gang er det bare én pris for beste programleder og én beste skuespiller. Tidligere har man delt ut både til beste mannlige og beste kvinnelige i begge kategoriene.

– Dette er noe vi har diskutert lenge, og ikke noe vi ville gjøre før vi var helt trygge på at det var riktig. Nå er alle kringkasterne og styret i gullruten enige om at dette er på tide, sier styreleder i Gullruten Torbjørn Urfjell.

Ikke redd for usynliggjøring av kvinner

– Det har vært en redsel for at dette skulle føre til usynliggjøring av kvinner, men nå er vi helt trygge på at dette ikke kommer til å bli et problem, sier Urfjell til NRK mandag.

Han mener at man ser en tydelig trend, blant annet i andre prisutdelinger, at kvinner når opp også når det er en felles pris.

– Det kjennes riktig i dag å måle prisverdigheten til folk uavhengig av kjønn, sier han.

– Tidsriktig

Skuespiller og komiker Henriette Steenstrup stod på scenen under Humorprisen i helgen og kritiserte at kvinnene ikke fikk sin rettmessige plass under utdelingen.

Hun mener at det kan rett tidspunkt å slå sammen prisene.

– Det kan jo være tidsriktig det, men en slags forutsetning for å kutte ut kategorien er vel at de evner å ikke overse kvinner når de skal velge, skriver Steenstrup i en SMS til NRK.

– Det viktigste er vel å beholde både birolle og hovedrolle for det er ikke mange år siden samtlige hovedrollenominasjoner på kvinnesiden uomtvistelig var biroller – bare fordi kvinnelige hovedroller var fraværende å kunne nominere, skriver hun videre.

Steenstrup har både vært programleder for Gullruten, og selv vært nominert.

Ikke sammenheng med Humorprisen

I helgen ble Humorprisen delt ut. Initiativtakerne bak prisen, Morten Ramm og Trond Kvernstrøm kritikk, blant annet fordi ingen kvinner vant, og fordi få flerkulturelle komikere var inkludert.

– Nei, dette henger ikke sammen med humorprisen i helgen, dette er en avgjørelse vi har tenkt på lenge. Grunnen til at dette kommer i dag er at påmeldingen åpner i dag og da må folk vite hva de melder seg på, sier Urfjell.

– Spennende å se

NRK-programleder Line Andersen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En av programlederne som kan være aktuell for en nominasjon til programlederprisen, er NRKs sjakk-programleder Line Andersen. Hun har ledet de veldig populære sjakk-sendingene til NRK.

Hun er litt delt når det kommer til å slå sammen prisene.

– I utgangspunktet syns jeg ikke det finnes noen naturlig kjønnsdeling av programlederfaget, men som vi har sett av priser som er blitt utdelt de siste dagene, så har juryer som ikke er satt sammen riktig en tendens til å ikke se hele bildet, sier Andersen.

Hun er usikker på hva som blir resultatet av sammenslåingen.

– Utfallet av denne avgjørelsen kommer helt an på juryens sammensetning, så det blir spennende å se, sier hun.